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6 سنوات من الإنجازات.. رجال المقاولون العرب قد التحدي

السبت 04/يوليه/2020 - 11:27 ص
شركة المقاولون العرب
شركة المقاولون العرب
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فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن كل محافظات الجمهورية شهدت مجموعة من المشروعات القومية المختلفة وذلك منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 ، فكان هناك واحدة من الشركات المصرية الوطنية التي لعبت دور كبير في تنفيذ رؤية الدولة للتنمية في مختلف المجالات.


وتابعت الإعلامية لميس سلامة، خلال حوارها في فقرة السوشيال ميديا في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "احمد حمدي"، أن شركة المقاولون العرب ورجالها وعمالها ومن بها من فنيين ومهندسين وعمال اثبتوا قدراتهم الفائقة في إنهاء كل الأعمال التي كلفوا بها، معقبة: "العامل المصري قدر يتحدى الزمن والظروف".

وأضافت أن عمال شركة المقاولون العرب أثبتت كفاءة عملها وقيادتها، وانها واحدة من أكفأ الشركات الوطنية في مجال الإنشاءات والعقارات.

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