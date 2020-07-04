سيناريو الموسم الماضي كان محفزا لنا.. محمد صلاح يكشف سر بكائه داخل غرفة ملابس ليفربول

ضغوطات هائلة تحملها لاعبو فريق ليفربول خلال المواسم الأخيرة، بسبب غياب لقب الدوري الإنجليزي عن خزينة النادي لسنوات طويلة.









ودفعت هذه الضغوط الكبيرة سواء من وسائل الإعلام أو الجماهير بعض اللاعبين للبكاء، مثل النجم المصري محمد صلاح، نتيجة صعوبة الأمر.









لكن ليفربول استطاع بعد حرمان 30 عاما أن يحصد لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم عن جدارة واستحقاق، قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.









وروي محمد صلاح قصة بكائه داخل غلافة ملابس فريقه بعد التعادل أمام مانشستر يونايتد الموسم الماضي، واقتراب ضياع حلم الدوري.









وقال محمد صلاح: "أتذكر العام الماضي حينما تعادلنا أمام مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد، لقد دخلت في نوبة بكاء داخل غرفة خلع الملابس، لأنني أيقنت أن اللقب أصبح من نصيب مانشستر سيتي".









وأضاف صلاح: "لكن خسارة لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بهذا السيناريو، كان دافعا لنا لتحقيق اللقب هذا الموسم".









وتابع: "التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم كان أمرا رائعا بعد سنوات طويلة من الغياب، خاصة أنه جاء بعد تتويجنا بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي".