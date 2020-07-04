سوق حضاري.. رئيس حي المطرية يكشف تفاصيل نقل الباعة الجائلين لسوق المسلة.. فيديو

قال اللواء حسام لبيب، رئيس حى المطرية، إنه تم نقل وتسكين الباعة الجائلين لسوق المسلة بالمطرية، بناء على تعليمات من محافظ القاهرة ضمن خطة الدولة للتنسيق الحضاري و القضاء على العشوائيات.





وأوضح رئيس حى المطرية، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر، أن سوق المسلة بالمطرية يتميز بكونه سوق حضاري وتم إنشائه على أعلى مستوى.





وأشار اللواء حسام لبيب، إلى أن سوق المسلة بالمطرية مزود بكافة المرافق والخدمات ، لافتأ إلى أن محافظ القاهرة كلف بتشكيل لجنة تضم كافة العناصر المعنية وقامت بحصر جميع التجار بداخل سوق المطرية وتسليمهم مكان مخصص فى السوق الجديد.





ولفت رئيس حى المطرية، إلى أن إجمالى عدد الأماكن التى تم إشغالها فعليأ للتجار في السوق يقدر بـ 572 من إجمالى 760 باكية.





وتابع اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية، أنه تم عقد اجتماعات مع التجار قبل نقلهم للسوق الجديد للاتفاق على كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



