AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سوق حضاري.. رئيس حي المطرية يكشف تفاصيل نقل الباعة الجائلين لسوق المسلة.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 11:36 ص
رئيس حى المطرية
رئيس حى المطرية
Advertisements
شيرين عادل
قال اللواء حسام لبيب، رئيس حى المطرية، إنه تم نقل وتسكين الباعة الجائلين لسوق المسلة بالمطرية، بناء على تعليمات من محافظ القاهرة ضمن خطة الدولة للتنسيق الحضاري و القضاء على العشوائيات. 

وأوضح رئيس حى المطرية، خلال  تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر، أن سوق المسلة بالمطرية يتميز بكونه سوق حضاري وتم إنشائه على أعلى مستوى.

وأشار اللواء حسام لبيب، إلى أن سوق المسلة بالمطرية مزود بكافة المرافق والخدمات ، لافتأ إلى أن محافظ القاهرة كلف بتشكيل لجنة تضم كافة العناصر المعنية وقامت بحصر جميع التجار بداخل سوق المطرية وتسليمهم مكان مخصص فى السوق الجديد.

ولفت رئيس حى المطرية، إلى أن إجمالى عدد الأماكن التى تم إشغالها فعليأ للتجار في السوق يقدر بـ 572 من إجمالى 760 باكية. 

وتابع اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية، أنه تم عقد اجتماعات مع التجار قبل نقلهم للسوق الجديد للاتفاق على كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل افتتاحها.. كل ما تريد معرفته عن سوق الزاوية الحمراء الجديدة

بتكلفة 7 ملايين جنيه.. محافظ القاهرة يفتتح سوق الزاوية الحمراء

مرتديا الكمامة.. محافظ القاهرة يفتتح سوق الزاوية الحمراء.. فيديو وصور

بالانتقال لـ822 باكية و300 محل.. حي المطرية يودع سوق الخميس العشوائي

خلال زيارة تفقدية للمطرية.. شعراوى يوجه بمراجعة عقود تأجير ساحات انتظار السيارات ورفع الإشغالات.. صور

إزالة سوق "الخميس" بالمطرية.. تسكين الباعة بالسوق الحضارى الجديد فى ميدان المسلة

ترشيحاتنا

يفتح لك كل الأبواب المغلقة.. الإفتاء توصي بالإكثار من هذا الذكر

السلطات الإثيوبية تعتقل الصحفي ياسين جمعة على خلفية تظاهرات هاشالو هونديسا

بايرن ميونخ يواجه ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا.. الليلة

لتأخرها في إعداد وجبة العشاء.. زوج يقتل زوجته بـ سكين المطبخ في الشرقية

شاهد.. كوبري إمبابة الأثري على النيل بعد تطويره

فوائد عصير الطماطم.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات جاك jac s4 موديل 2021 في مصر.. صور

بعد كشفها لشخصية المتحرش.. 10 صور لأبرز إطلالات لِلّا فضة على إنستجرام

بإطلالة أنيقة.. لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور لها