AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عمان تسجل 1177 إصابة كورونا جديدة و10 حالات وفاة

السبت 04/يوليه/2020 - 11:38 ص
عمان تسجل 1177 إصابة
عمان تسجل 1177 إصابة كورونا جديدة و10 حالات وفاة
Advertisements
سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، السبت، عن تسجيل 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19" في السلطنة.


وأوضحت الصحة العمانية أنه من بين المصابين 969 حالة لعمانيين، و208 حالات لغير عمانيين، ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 45106 حالات.


وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي شُفيت حتى هذا الإعلان بلغ 26968 حالة.


وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات اليوم 10 ليصبح إجمالي عدد الوفيات 203 حالات.


وأهابت وزارة الصحة فى سلطنة عمان بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس للوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمان تسجل 112 إصابة كورونا جديدة

سلطنة عمان تسجل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا

738 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عمان

سلطنة عمان: تسجيل 738 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

عمان تسجل 930 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 16016 حالة

ترشيحاتنا

صيادلة القاهرة تكشف عن الحل الوحيد لعلاج كورونا.. شاهد

طفرة جينية جديدة.. هكذا تحول كورونا لفيروس أقل عدوانية وأسرع انتشارا

لنسف دهون الكرش.. تعرف على وصفة مشروب الكركم والزنجبيل

فى عيد ميلاد هانى سلامة.. أول ظهور لبناته وزوجته وسر إعجاب يوسف شاهين بأدائه

مجتمع عجيب.. عمرو محمود ياسين يعلق على أزمة إسعاد يونس

نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بصورة لها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات جاك jac s4 موديل 2021 في مصر.. صور

بعد كشفها لشخصية المتحرش.. 10 صور لأبرز إطلالات لِلّا فضة على إنستجرام

بإطلالة أنيقة.. لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور لها