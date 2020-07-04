عمان تسجل 1177 إصابة كورونا جديدة و10 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، السبت، عن تسجيل 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19" في السلطنة.









وأوضحت الصحة العمانية أنه من بين المصابين 969 حالة لعمانيين، و208 حالات لغير عمانيين، ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 45106 حالات.









وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي شُفيت حتى هذا الإعلان بلغ 26968 حالة.









وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات اليوم 10 ليصبح إجمالي عدد الوفيات 203 حالات.









وأهابت وزارة الصحة فى سلطنة عمان بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس للوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.