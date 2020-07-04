فى تدهور.. خبير يكشف التداعيات الاقتصادية لـ كورونا على السوق الأوروبية

قال الدكتور أحمد ياسين، خبير الاقتصاد السياسي ، إنه بالنسبة للاقتصادات الأوروبية، فإنه رغم الجهود التى توجهت إليها المفوضية الأوروبية لدعم الدول التى تعانى من التداعيات الاقتصادية الأليمة جراء الإغلاق الشامل بسبب فيروس كورونا، إلا أنها لا ترتقى لمستوى المسئولية.









وأضاف "ياسين"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المفوضية الأوروبية سوف تقدم 750 مليار يورو للدول التى تعانى من التبعات الاقتصادية المباشرة لفيروس كورونا، موضحا أنها ليست مساعدات بل قروض يجب أن يتم إعادة دفعها للبنك المركزى الأوروبي.









وأشار إلى أن ذلك التدهور يزيد من أبعاد الأزمة الاقتصادية المتوقعة فى وجه الاقتصادات الأوروبية ويجعلها أكثر سوادا وفتكا، حيث إن إيطاليا أكبر ثالث دولة اقتصادية فى اليورو بدأت حاليا توجه الجانب الاقتصادى لمواجهة كورونا، فى الوقت التى تتحدث مراكز البحوث العلمية حول العالم بأنه مقبل على موجة ثانية من انتشار كورونا.









ولفت إلى أن التبعات المرتبطة بالجانب الاقتصادى فى أوروبا خطيرة وكبيرة جدا، حيث إن إيطاليا تمثل ثالث أكبر دولة بالعالم فى نسبة الديون السيادية مقارنة بالناتج المحلى لها.









وأفاد بأنه بالرغم من التصريحات الوردية التى يركز عليها الرئيس ترامب وهى بالتأكيد تعد جزءا من الحملة الإنتخابية له، إلا أن الاقتصاد الأمريكي استطاع أن يزيد بنسبة 2.5 مليون وظيفة عمل، ولكن اقتصاديا من الممكن تفهم مثل تلك الأرقام فى شركات العمل.



