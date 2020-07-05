يتيح 3 أضعاف الكمية .. استغلال مقومات شمال سيناء لإنتاج أسماك ذات جودة ومواصفات تصديرية ويجعلها رائدة في مجال الاستزراع السمكي



وتحتل مصر المركز الأول عربيا وأفريقيا ، والمركز الأول على مستوى العالم في استزراع سمكة البوري، والمركز الثالث عالميا في استزراع سمكة البلطي.





وقال الدكتور صلاح صقر مدير مركز بحوث الأسماك بجامعة العريش' انه في حالة استغلال المقومات المختلفة المتوفرة في المحافظة ' فإنه يمكنها أن تنتج وبشكل مبدئي 3 أضعاف مايتم إنتاجه من أسماك ذات جودة ومواصفات تصديرية ممتازة.



ونوه إلى أن المصايد الطبيعية بالمحافظة ' والتي تشمل البحر المتوسط وبحيرة البردويل تساهم بنسبة ١٠٠ % من إنتاج المحافظة من الأسماك.





وأشار إلى أن مركز بحوث الأسماك المنشأ حديثا والذي تم افتتاحه 'يعد الأحدث على مستوى شبه جزيرة سيناء، وهو مركز بحثي تدريبي إرشادي.





وقال إن المشروع يشتمل على نماذج من النظم الإنتاجية المكثفة للاستزراع السمكي 'بهدف تدريب الطلاب ونشر ثقافة الإستزراع السمكي في سيناء.





وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لمشروع الاستزراع السمكي تصل إلى ٢٠٠ طن من مختلف أنواع الأسماك من الشبار والبوري والطوبارة كمرحلة أولى، وسيضاف إليها الجمبري في المرحلة الثانية للمشروع.