الفلسطينية نجوى نجار: إختياري للتحكيم بالأوسكار شرف كبير

إختارت الأكاديمية الأميركية لفنون السينما والعلوم، المخرجة الفلسطينية الأردنية نجوى النجار، لتنضم إلى صفوفها عن فئة الكتاب.





وعبرت نجوى عن فخرها بهذا الاختيار وأنها سعيدة به لكونها المرأة العربية الثانية في تاريخ الأكاديمية منذ تأسيسها في هذا القسم وهي كصانعة سينما عربية تحلم أن تصبح جزءا من تغيير الأكاديمية وتطويرها الذي تحلم به الأكاديمية وإدارتها كما عبروا أكثر من مرة وان تستطيع دعم وجود قصص وأصوات فنية مختلفة من العالم كله منها العربية.





وتابعت: "المهم التعبير عن قصص الانسان عبر العالم ايا كانت لغة التعبير عنه المهم التعبير بصدق.





وبهذه الاختيارات تصل نسبة النساء في الأكاديمية إلى 33 بالمئة في مقابل 25 بالمئة في 2015، وشهدت 7 من الفئات المهنية السبع عشرة الممثلة في الأوسكار دخول عدد أكبر من النساء مقارنة بالرجال على ما أكد البيان.





ويصوت أعضاء الأكاديمية لاختيار الفائزين بـجوائز أوسكار، ونصف الأعضاء الجدد تقريبا من غير الأميركيين ويمثلون 68 جنسية مختلفة





ودرست نجوى السينما، بأمريكا وبدأت مسيرتها الفنية بإخراج الإعلانات التجارية، ثم إتجهت للأفلام الوثائقية والقصيرة خاصة بعد انتقالها للعيش في مدينة القدس، وكانت أول أفلامها القصيرة فيلم (نعيم ووديعة) عام 1999، لتتوالى أعمالها بعد ذلك والتي من أبرزها (المر والرمان، عيون الحرامية وبين الجنة والأرض الذي حصل على جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو بالمسابقة الدولية للدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.





بينما كان الفيلم من المتوقع أن يشارك حتى شهر يونيو الماضي في ٢٦ مهرجانا دوليا وعربيا تم تأجيلها او إلغائها بسبب الكورونا وتنوي نجوى استكمال رحلة الفيلم المهرجانات بعد عودة الحياة إلى طبيعتها عالميا .مع باقي المهرجانات التي اختارت الفيلم ضمن برامجها بالإضافة لعرضه تجاريا في الوطن العربي والعالم.