بنسبة وصلت ١٠٠%.. الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019 / 2020 بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، الانتهاء من تنفيذ الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بنسبة ١٠٠ % ليدلل على مدى كفاءة الأداء داخل منظومة العمل للمراكز والمدن والأحياء بما ينعكس بشكل مباشر على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .





وأكد محافظ الشرقية، أن جملة إستثمارات الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بلغت ٥٣٤ مليون و٨٥٢ ألف جنيها مشيرًا إلى نسبة تنفيذ المشروعات بكل القطاعات الخدمية 100 % فى برامج ( النقل والمواصلات – الكهرباء - تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء والمرور ) وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة افضل.

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للحد من الظاهرة.. كتاب دوري لرؤساء المراكز بالشرقية لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وأشار محافظ الشرقية ، الي أن معدلات نسبة تنفيذ الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ جاءت نتيجة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والأحياء لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة وحي مؤكدًا أن العمل بروح الفريق داخل المنظومة الواحدة يساهم في الإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.





جدير بالذكر أنه أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كتابًا دوريًا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة لهم بالتنبيه على العاملين بنطاق رئاستهم بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعديات بالبناء على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص من بعض المواطنين، و إزالة تلك الأعمال في مهدها وعدم السماح بتطورها و منع هذه الظاهرة تمامًا .