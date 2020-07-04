استجابة لشكاوى أهالي بني مزار..محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات التموينية على المخابز

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، وكيل وزارة التموين بحل شكوى مواطني مركز بني مزار، والذين يتضررون فيها من سوء الخبز المنتج من المخابز البلدية، مؤكدًا أنه يتابع لحظيًا كافة شكاوى المواطنين، في كافة المجالات، وموجهًا بالحل الفوري، وتلافي أي معوقات ومحاسبة أي مقصر، وإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





شدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





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من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ، تم تشكيل حملة مكبرة على مدار خمسة أيام، بمركز بني مزار، أسفرت عن تحرير 254 مخالفة تموينية في مجال المخابز البلدية، تنوعت بين (نقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –عدم نظافة أدوات العجن -عدم اعلان عن مواعيد التشغيل -عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطن -عدم الاحتفاظ بميزان حساس -تصرف في الدقيق -استخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الأغراض المخصصة لها).



