استجابة لشكاوى أهالي بني مزار..محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات التموينية على المخابز

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وكيل وزارة التموين بحل شكوى مواطني مركز بني مزار، والذين يتضررون فيها من سوء الخبز المنتج من المخابز البلدية، مؤكدًا أنه يتابع لحظيًا كافة شكاوى المواطنين، في كافة المجالات، وموجهًا بالحل الفوري، وتلافي أي معوقات ومحاسبة أي مقصر، وإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
شدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ، تم تشكيل حملة مكبرة على مدار خمسة أيام، بمركز بني مزار، أسفرت عن تحرير 254 مخالفة تموينية في مجال المخابز البلدية، تنوعت بين (نقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –عدم نظافة أدوات العجن -عدم اعلان عن مواعيد التشغيل -عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطن -عدم الاحتفاظ بميزان حساس -تصرف في الدقيق -استخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الأغراض المخصصة لها).
وفي نفس السياق أشار وكيل وزارة التموين، أنه يتم خلط الدقيق بقمح محلي بنسبة 60%، وقمح مستورد بنسبة 40%، وذلك طبقًا للجنة البرامج الواردة من وزارة التموين.