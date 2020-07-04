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تعليم

وزير التعليم العالي: مصر تتفوق على إسرائيل وتركيا وإيران بـ 4 لقاحات ضد كورونا.. التفاصيل كاملة

السبت 04/يوليه/2020 - 12:44 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم تشكيل لجان للبحث العلمي والتي استطاعت أن تصل إلى 4 لقاحات ومازالت في طور التجربة مع الحيوانات، مشيرا إلى أنها لم تصل إلى التجارب السريرية.


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وأضاف "عبد الغفار" ، خلال وزير التعليم العالي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، أن هذه الأمصال تم حقنها في 4 حيوانات تجارب، مشيرا إلى أنها مازالت تحتاج إلى شهور، إلا أن منظمة الصحة العالمية أدرجت الأربع أمصال ضمن 132 مصلا يتم تطويرهم.

وأشار عبد الغفار إلى أن هذه الأبحاث جعلت مصر الدولة الأولى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط في مجال الأبحاث، لتتفوق على تركيا وإسرائيل وإيران.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصًا على دعم العلم والعلماء للمساهمة مع المجتمع الدولي في حل أزمةجائحة كورونا.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تسجيل المركز القومي للبحوث لأربعة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهي في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.

وأشار الوزير إلى أن اللقاحات الأربعة تأتي ضمن 132 لقاحًا قيد التطوير، وفقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي.

 https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن الفريق البحثي بمركز التميز للفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث، قد انتهى من التجارب قبل السريرية للنوع الثاني من اللقاحات، وجاري تجهيز ملف للعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقتها على التجارب السريرية، وكذلك تحضير تشغيله بمواصفة (GMP) لاستخدامها في التجارب السريرية، لافتًا إلى أن أنه جار متابعة باقي أشكال اللقاحات (1،3،4) من حيث تركيز الأجسام المضادة الناتجة في حيوانات التجارب.

ونوه الوزير إلى أنه فيما يتعلق باستكشافات الأدوية الجديدة لعلاج فيروس كورونا، فقد توصل الفريق البحثي بالمركز القومي للبحوث إلى ثلاثة مواد طبيعية لها تأثير عالي مثبط للفيروس، وجاري تجهيز الملف الخاص بالعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بالتعاون مع جهات آخرى، وكذلك تحضير العينات التي تستخدم في الدراسات السريرية.

الجدير بالذكر أن اللقاحات الأربعة تشمل لقاح مثبط عبارة عن فيروس أنفلونزا H1N1 محمل عليه قطع مستحثة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولقاح مثبط لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد إكثاره على مزارع الأنسجة، واللقاح الثالث عبارة عن حامض نووي محمل عليه 4 أجزاء من الحامض النووي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يمثلوا البروتينات السطحية للفيروس، واللقاح الرابع هو عبارة عن البروتينات السطحية للفيروس، والتي تحث الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة للفيروس في 4 أشكال.

وزير التعليم العالي: مصر تتفوق على إسرائيل وتركيا وإيران بـ 4 لقاحات ضد كورونا.. التفاصيل كاملة
وزير التعليم العالي: مصر تتفوق على إسرائيل وتركيا وإيران بـ 4 لقاحات ضد كورونا.. التفاصيل كاملة
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