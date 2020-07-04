عبدالحفيظ: نستعد بشكل قوي.. وإعلان موعد استئناف الدوري أمر إيجابي

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، يستعد بشكل قوي للمرحلة‏ الحالية؛ انتظارا لاستئناف مسابقة الدوري وكذلك مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال ‏إفريقيا، وذلك من خلال التدريبات اليومية، والتنسيق المستمر بين ‏الجهاز الفني فيما يخص البرنامج التدريبي وكافة الأمور المتعلقة بالشق الفني.‏





وقال عبدالحفيظ، إن إعلان اتحاد الكرة موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز، خطوة إيجابية بعد العودة للتدريبات الجماعية، وأمرا يدعو إلى التفاؤل خلال المرحلة المقبلة، مشددا على احترامه لكل الجهود التي بذلت في ملف عودة النشاط الرياضي ‏بشكل عام، واستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وعودة الحياة إلى طبيعتها على المستوى الرياضي ‏مع إتباع الإجراءات الوقائية والاسترشادية التي أعلنت عنها وزارتا الصحة والشباب والرياضة‏.‏





كان اتحاد الكرة أعلن استئناف مسابقة الدوري الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل، بإقامة ‏المباريات المؤجلة، والإعلان عن جدول الدوري على مرحلتين.‏





وحرص الأهلي على إتباع كافة الإجراءات الوقائية منذ العودة إلى التدريبات وذلك من خلال ‏إجراء مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين والعاملين بالفريق الأول، ثم أجرى الفريق ‏مسحة طبية ثانية وجاءت نتيجة المسحتين سلبية.‏



