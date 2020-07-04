حساسين: الجماعة الإرهابية وراء شائعة فرض ضرائب على الودائع بالبنوك

اتهم الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى ، جماعة الإخوان الإرهابية بأنها وراء شائعة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا ، مشيدا بالنفى الواضح والصريح من وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب بالنفى القاطع لهذه الشائعة.

واعتبر " حساسين " فى بيان له اصدره اليوم، تأكيد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أنه لا توجد أي نية أوأية دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي بمثابة صفعة قوية على وجوه تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ، مشيدا بتأكيد رئيس مصلحة الضرائب بأن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون بعد موافقة مجلس النواب عليه.





وقال الدكتور سعيد حساسين، أن هذا الرد من رضا عبد القادر يؤكد جهل جماعة الإخوان الإرهابية وانها لاتزال تعيش غارقة فى طريق الغباء السياسى تجدر الإشارة الى ان مصلحة الضرائب المصرية أهابت بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وتضر بالصالح العام، وللرد على كافة التساؤلات والاستفسارات يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية على الخط الساخن 16395.