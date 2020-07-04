تموين الشرقية: تحرير ٣٤٠٤ محضر فى حملات تفتيشية لضبط الأسواق

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

وأضافت "عبد الرحمن" استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية التى تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار.





أقرأ ايضا:

تموين الشرقية: تحرير ١٧٢٢ محضرًا متنوعًا وضبط ٩ أطنان سلع غذائية





وأشارت الي انه تم شن عدد من الحملات التموينية والرقابية حيث أسفرت تلك الحملات خلال شهر يونيه الماضى عن تحرير (٣٤٠٤) منها تحرير (٢٣٣٦ ) محضرًا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة .





كما تم تحرير ١٠٦٨ محضر فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للأستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى وضد تجار تموينين مخالفين.





وأضافت وكيلة الوزارة انه تم ضبط سلع غذائية منها ٣٠٠ كرتونه سكر و٦٢ كرتونه زيت و١.٥ طن و٥ شكاير مكرونة و٩٥ صندوق رنجة و٦٥ كيلو لحوم و٨٣ كيلو دهون و ١٠ كرتونة اسماك و٢ كرتونه شاى و٥ شكاير دقيق بلدى٧٢٪.





كما تم ضبط سلع غير غذائية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحيه منها ٣٠٠ لتر بنزين و٥ طن اسمنت و٣ طن الحديد و٥١ اطقم عمليات و١ برميل كحول و٢٣٠ عبوة ادوية و٣٠ شيكارة علف و١٠٠ شيكاره قطن و٢٢٠ كانيولا و٢٦ كرتونه ماسك و٢٢٠ رباط ضاغط

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.