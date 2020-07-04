بعد التأكد من سلامتها إنشائيا.. برلماني يطالب باستغلال العقارات المخالفة لصالح الشباب

طالب النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهة جميع أنواع مخالفات المبانى على مستوى الجمهورية وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمات العسكرية.
وطالب "الحناوى"، فى اقتراح برغبة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لإحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب عدم إزالة المباني المخالفة طالما تم التأكد من سلامتها الهندسية والإنشائية وأنها لاتمثل أي خطورة لمن يسكن بها على أن تؤول هذه العقارات على مستوى الجمهورية الى الدولة للتصرف فيها كيفما تشاء.
كما طالب النائب محمد هانى الحناوى فى اقتراحه بتوجيه الدعوة الى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والتنمية المحلية والعدل لدراسة ذلك الاقتراح من مختلف جوانبه الهندسية والقانونية مؤكدا اهمية الاستفادة من العقارات المخالفة والصالحة إنشائيا فى مشروعات الإسكان الاجتماعى وإسكان الشباب وتخصيص وحدات منها بالمجان لصالح المواطنين الفقراء والبسطاء خاصة الذين يتم نقلهم من المناطق العشوائية الخطرة.