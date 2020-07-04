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أخبار البلد

فى أول أيام عودة العمل.. نقابة الصحفيين تستقبل أعضاءها بالورود

السبت 04/يوليه/2020 - 12:46 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعاد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان فتح مبنى النقابة من جديد بكامل طاقته بداية من اليوم، السبت، حيث عادت جميع الخدمات للزملاء الصحفيين بنفس مواعيد العمل المعتادة، واستقبل موظفو النقابة الزملاء الصحفيين والصحفيات بالورود ابتهاجا بالعودة من جديد مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد ١٩ (كورونا).


من جانبه، قال محمد شبانة، الأمين العام للنقابة، إنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على مرتادى مبنى النقابة من الزملاء الصحفيين أو الزائرين والموظفين.


وأضاف محمد شبانة أنه منذ الخطوة الأولى بالمبنى وحتى الرحيل عنه تم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة بداية من التعقيم ببوابة التعقيم وقياس الحرارة مرورا بتوزيع الكمامات وتواجد الكحول والمطهرات بكل مكان، واتخاذ كل إجراءات التباعد الاجتماعى خلال التواجد بالنقابة، مشيرا إلى أنه تم استقبال الزملاء بالورود فى اليوم الأول للاحتفال معهم بعودة الحياة كما كانت مرة أخرى.


وأوضح أن مجلس نقابة الصحفيين كان حريصا من بداية أزمة كورونا على اتخاذ كل إجراءات الحيطة والتشديد عليها، وربما أن بعض الزملاء لم يتفهموا ذلك فى البداية، ولكن بمرور الوقت ومع النجاح الشديد فى تأمين المبنى وخلوه تماما من ظهور ولو حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس اللعين تأكد للجميع حرص المجلس على الزملاء وتأمينهم داخل المبنى.


وأشاد "شبانة" بالتزام الزملاء الصحفيين بالإجراءات الاحترازية، وقال إن مبنى النقابة والصحفيين أصبحوا نموذجا يحتذى به فى الالتزام.


ولفت إلى أن المبنى الآن يعمل بكامل طاقته وعادت مواعيد العمل لما كانت عليه من العاشرة صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا، ومؤقتا سيستمر إغلاق المطعم بالدور الثامن والمصلى بالمرحلة الحالية فى حين تم فتح الأوفيسات بالأدوار المختلفة لتقديم المشروبات الباردة، وكذلك المشروبات الساخنة فى أكواب تستخدم لمرة واحدة.


وأنهى شبانة تصريحاته بأن مبنى النقابة يتم تعقيمه يوميا ثلاث مرات فى الصباح وبمنتصف اليوم وبعد نهاية يوم العمل.
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