محافظ المنيا: توريد 304 آلاف طن قمح للشون والصوامع

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية؛ حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم، إلى 304059 طن و517 كيلو جراما، مشيراُ إلى ضرورة الالتزام التام بتطبيق إجراءات الوقاية والتطهير بصفة دورية ومستمرة. إلىإلى





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وأشاد المحافظ، بانتظام عملية توريد الاقماح بنطاق المحافظة، وذلك طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، وهي ٦٧٠ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣ قيراط، و٧٠٠ جنية للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا، مع التأكد من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع مع إزالة كافة المعوقات وكافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.



