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رياضة

لتسهيل مشاركة اللاعبين الجدد مع أنديتهم.. الاتحاد السعودي يطالب نظيره الآسيوي بالتدخل لحل أزمة القيد

السبت 04/يوليه/2020 - 01:02 م
فريق الهلال السعودي
فريق الهلال السعودي
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محمد السعيد
طالب الاتحاد السعودي لكرة القدم نظيره الاتحاد الآسيوي بالحصول على استثناء يسمح بتسجيل اللاعبين الجدد المنتقلين للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن الاتحاد السعودي فتح خط اتصالات مع الاتحاد الآسيوي من أجل تسهيل عملية قيد اللاعبين الجدد المنتقلين للأندية المشاركة في البطولات الآسيوية " الهلال - النصر - الأهلي - التعاون".

وأضافت الصحيفة، أن الاندية السعودية المشاركة في البطولات الآسيوية تواجه مشكلة في تسجيل لاعبيها الذين تعاقدت معهم من أحل الاستفتادة منهم الموسم المقبل، بعد أن مددت عقودهم مع أنديتهم الحالية، بعد التوقف الأخير للمسابقات الكروي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الصحيفة،  أن الاتحاد السعودي طلب من نظيره الآسيوي الحصول على استثناء بتسجيل اللاعبين الجدد قبل 72 من استئناف المسابقات الآسيوية.

وتنص لوائح دوري أبطال آسيا على إغلاق عملية القيد، قبل أسبوع من انطلاق البطولات القارية.




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