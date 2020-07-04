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فن

تامر حسني يظهر في كواليس مسسلسل "طلقتك نفسي".. تفاصيل

السبت 04/يوليه/2020 - 01:04 م
تامر حسنى مع فريق
تامر حسنى مع فريق عمل مسلسل طلقتك نفسى
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عمر صبحي
نشر الفنان تامر حسني مجموعة صور مع صناع  مسلسل "طلقتك نفسي" عبر حسابه الشخصي علي موقع "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري".

وعلق "تامر" علي الصور قائلا:مليون مبروك لصديق عمري وحبيب قلبي احمد باشا عصام ولكل حبايب قلبي نجوم وابطال وصناع مسلسل "طلقتك نفسي".

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حقق كليب أغنية «وأنت معايا» لـ الفنان تامر حسني والشاب خالد، 15 مليونا و748 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناة «تامر» الرسمية على يوتيوب.

أغنية وأنت معايا من ألبوم "عيش بشوقك" جمعت تامر حسني مع الشاب خالد، وأعيد توزيعها قبل تصويرها وانضم إلى الأغنية عبد الفتاح الجريني وBalti. 

الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع جلال الحمداوي وإخراج سعيد الماروق، وتصدر النجم تامر حسنى تريند موقع  "يوتيوب" بكليب "وأنت معايا"، والذي يشارك فيه كل من الشاب خالد والمطرب عبد الفتاح الجرينى والتونسى بلطي. 

وفى سياق آخر، أحيا تامر حسني، حفلا غنائيًا ناجحًا على طريقة "الأونلاين" ، عند سفح الأهرامات، وبدأ حفله الغنائى الذى أقيم على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات أمس، بمناسبة عيد الفطر، بأغنية "الأصل مصرى"، وأذيع على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية، وهى الأغنية الذى بدأ بها نجم الجيل بناء على طلبات كثيرة من جمهوره فى مختلف الدول العربية. 

كما عرض على هامش حفل تامر حسنى، ميكس جديد لكليب أغنية "أنت معايا" لـ تامر حسنى والشاب خالد كما استعانوا بالمطرب عبد الفتاح الجرينى والمطرب التونسى بلطى، بشكل حصرى على قناة ON خلال عيد الفطر.
تامر حسني يظهر في كواليس مسسلسل "طلقتك نفسي".. تفاصيل
تامر حسني يظهر في كواليس مسسلسل "طلقتك نفسي".. تفاصيل
تامر حسني يظهر في كواليس مسسلسل "طلقتك نفسي".. تفاصيل
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