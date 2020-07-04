لجعل الدولة أكثر تنافسية.. حزب العدل يطالب بوضع خريطة طريق لتحسين المهارات

طالب حزب "العدل" بوضع "خريطة طريق لتحسين المهارات"، بهدف جعل الدولة أكثر تنافسية وتحسن الناتج المحلى الإجمالى وتمكن الفئات ذات التمثيل الأقل وتجذب التجارة والصناعة، عبر التعاون بين الحكومات والمؤسسات والأفراد، لتطبيق حل شامل ومستدام يضمن توزيع الصلاحيات والمسئوليات.









وقال الحزب في بيان له اليوم، السبت، إن هذا الأمر يتطلب وضع "نموذج متقدم ومستدام" لتحسين المهارات، وتصميم وتنفيذ "استراتيجية فعالة وشاملة للمهارات الوطنية" تتماشى من ناحية مع الاحتياجات الجديدة الناشئة فى سياق التوجه الحتمى نحو الاستثمار المؤسسى فى التكنولوجيا، وتستهدف من ناحية أخرى توسيع حافظة المهارات غير المستغلة التى تتمتع بها القوى العاملة.











وأضاف: "ليس لدى الحكومات وقت لانتظار التحول الافتراضى لأنظمة التعليم الحالية التى يبدو أنها تنفصل عن سوق العمل أكثر فأكثر، بالإضافة إلى العمل على تحويل وجهة التمويل الحكومى من دعم "العاطلين عن العمل" بواسطة برامج الحماية الاجتماعية، إلى تأمين الوظائف من خلال الإنفاق على تحسين المهارات، مع مراعاة التوازن فى كل المراحل بين الحلول العلاجية المتوقعة للبطالة وبين تأمين قيادة متبصرة من أجل عملية تحسين المهارات التى تتمركز حول "الوظيفة المستقبلية".









وأكد الحزب، فى ورقة سياسية أصدرها الحزب تحت عنوان: "تأثير التكنولوجيا على مستقبل الوظائف: تحديات التعليم والاقتصاد الرقمى والحماية الاجتماعية"، ضرورة تعزيز التوجه إلى استثمار المؤسسات فى تحسين المهارات باعتباره الحل المفضل والأكثر فعالية بالمقارنة مع عمليات تسريح العمال أو خطط توظيف جديدة.









وأوصى الحزب بإعادة بناء نظام جديد للتعليم يتوافق مع مجالات المعرفة المستقبلية، خاصة الذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، وسلسلة الكتل، والتكنولوجيا الحيوية، والمهارات المستقبلية، وتعديل المناهج الدراسية وطرق التدريس.









وأشار إلى هذا النظام يجب أن يهدف لتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لوظائف المستقبل، والتأقلم بوتيرة أسرع مع التغيرات التكنولوجية، والتوسع فى سياسة تنمية الطفولة المبكرة، وتضمين أنظمة التعليم العالى الحد الأدنى من المهارات المعرفية القابلة للنقل مثل التركيز على حل المشكلات والتفكير النقدى والتواصل والقيادة ومهارات التعلم مدى الحياة والمهارات السلوكية والاجتماعية مثل العمل الجماعى والمرونة والثقة بالنفس والتفاوض والتعبير عن الذات، كون هذه المهارات هى أفضل تحصين ضد عدم اليقين الوظيفى.









كما طالب الحزب بالتوسع فى مراكز الابتكار داخل الجامعات، وهو ما يعرف بـ"المجموعات الابتكارية"، التى يتطلب نجاحها قيام الحكومات غالبا بتهيئة بيئة مواتية، من خلال توفير البنية التحتية المحلية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وربط الجامعات بالباحثين المميزين، والابتكار فى القطاع الخاص، إلى جانب دعم التعاون الوثيق بين الصناعة والتعليم المهنى.