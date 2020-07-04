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تعليم

شاهد .. امتحانات الفرق النهائية بهندسة حلوان وسط إجراءات احترازية مشددة

السبت 04/يوليه/2020 - 02:14 م
الفرق النهائية
الفرق النهائية
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كريم ناصر
أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إقامة امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية ابتداء من أول شهر يوليو ٢٠٢٠.
وقد بدأت اليوم امتحانات طلاب الفرق النهائية بكلية الهندسة فرع حلوان، التابع لجامعة حلوان وسط إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. 

حيث التزم العاملون بالزى الواقى، والفيس شيلد والكمامات وتم الكشف على الطلاب اثناء الدخول والخروج من اللجان بٱستخدام الكواشف الحرارية، والتنبية على ضرورة ارتداء الكمامة ثم تم تعقيمهم بالكامل باستخدام المطهرات والكحول وتم عبور الطلاب عبر بوابات التعقيم، والتى من ضمنها البوابة التى صنعها طلاب الكلية بالجهود الذاتية. 

وقد نوهت إدارة الكلية على الطلاب من قبل على ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية داخل اللجان وهى: 

ارتداء الكمامة اجباريا داخل اللجان 

الالتزام باستخدام الادوت الشخصية وعدم استعارة أى أدوات 

الالتزام بحمل المطهرات الخاصة بكل طالب 

منع التجمعات قبل وبعد الامتحان 

الإبلاغ فى حال الشعور بأى أعراض للمرض

الالتزام بالتباعد والمسافات
شاهد .. امتحانات الفرق النهائية بهندسة حلوان وسط إجراءات احترازية مشددة
شاهد .. امتحانات الفرق النهائية بهندسة حلوان وسط إجراءات احترازية مشددة
شاهد .. امتحانات الفرق النهائية بهندسة حلوان وسط إجراءات احترازية مشددة
شاهد .. امتحانات الفرق النهائية بهندسة حلوان وسط إجراءات احترازية مشددة
شاهد .. امتحانات الفرق النهائية بهندسة حلوان وسط إجراءات احترازية مشددة
شاهد .. امتحانات الفرق النهائية بهندسة حلوان وسط إجراءات احترازية مشددة
شاهد .. امتحانات الفرق النهائية بهندسة حلوان وسط إجراءات احترازية مشددة
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