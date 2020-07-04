وفاة زوجة طبيبة بمستشفى العريش بعد إصابتها بفيروس كورونا

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وقال المهندس ممدوح الحديدي مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، إن نجاح المدرسة في إنتاج البوابة، يعد خطوة مشرفة من التعليم الصناعى للمساهمة في إعادة العمل بشكل طبيعى بعد توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.