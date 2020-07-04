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محافظات

وفاة زوجة طبيبة بمستشفى العريش بعد إصابتها بفيروس كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 02:16 م
صدى البلد
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احمد صالح

توفيت اليوم السبت، زوجة طبيب باطنة بمستشفى العريش العام محافظة شمال سيناء متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغت 10 حالات فقط منذ بداية الجائحة.

وقد تم دفن الجثة في مقابر العريش، وسط إجراءات احترازية مشددة وبحضور عدد قليل جدا من أقاربها.

من جهة أخرى، نجح طلاب ومعلمي مدرسة الشهيد امراحيل الثانوية الصناعية بالحسنة محافظة شمال سيناء، في تصنيع بوابة تعقيم إلكترونية.

وقال المهندس ممدوح الحديدي مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، إن نجاح المدرسة في إنتاج البوابة، يعد خطوة مشرفة من التعليم الصناعى للمساهمة في إعادة العمل بشكل طبيعى بعد توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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