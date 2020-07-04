الزراعة تتابع دور محطة رأس سدر لبحوث الصحراء في خدمة أهالي سيناء

قام المهندس حمدي عبدالرحمن مدير عام محطات سيناء بمركز بحوث الصحراء بزيارة تفقديه إلى محطة بحوث رأس سدر بجنوب سيناء.
يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتكثيف الزيارات الميدانية على مواقع العمل والإنتاج والمحطات البحثية.
كما وجه د نعيم مصيلحي رئيس المركز بضرورة الوقوف على دور المحطة في نشاط الإنتاج الحيوانى والتوعية المستديمة لمربي الماشية من أهالي سيناء.
وقال عبدالرحمن إن الزيارة تضمنت أيضا متابعة القوافل الطبية التابعة للمركز ودور المحطة في الإرشاد والتوسع في زراعات البرسيم الحجازى والدخن كعلف أخضر للحيوانات علاوة على إنتاج الدريس والتبن لتغذية الحيوانات الموجودة بالمحطة ومتابعة البحوث التي تجري على هذه الحيوانات ومتابعة مشروع النهوض بإنتاجية الإبل ومتابعة الولادات منهم كما تم التوسع في زراعة الزيتون بالمحطة في ظل ظروف الملوحة الشديدة للتربة ومتابعة إنتاجية نخيل البلح بالمحطة ونجاح زراعة نخيل البرحي والمجدول بالمحطة.