الزراعة تتابع دور محطة رأس سدر لبحوث الصحراء في خدمة أهالي سيناء

قام المهندس حمدي عبدالرحمن مدير عام محطات سيناء بمركز بحوث الصحراء بزيارة تفقديه إلى محطة بحوث رأس سدر بجنوب سيناء.





يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتكثيف الزيارات الميدانية على مواقع العمل والإنتاج والمحطات البحثية.





كما وجه د نعيم مصيلحي رئيس المركز بضرورة الوقوف على دور المحطة في نشاط الإنتاج الحيوانى والتوعية المستديمة لمربي الماشية من أهالي سيناء.



