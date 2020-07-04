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محافظات

بزيادة أكثر من 20 ألف طن عن المستهدف.. محافظ بني سويف يعلن توريد 220921 طن قمح للصوامع والشون

السبت 04/يوليه/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على انتظام العمل في منظومة التوريد بالمواقع التي حددتها وزارة التموين لاستلام وتوريد القمح بمراكز ومدن المحافظةوهي (صومعة كوم أبوراضى،شونتي سمسطا واهناسيا،شونة مطحن الواسطى ،وصومعة الودي2شرق النيل)، حيث تم اقتصار أعمال التوريد على تلك المواقع بداية من 16 يونيو الماضي، مع مراعاة البعد المكاني" للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد. 

وأشار محافظ بني سويف إلى أن إجمالي ما تم توريده لمواقع الاستلام بالصوامع والشون منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل الماضى وحتى صباح اليوم وصل إلى 220 ألف و 921طن قمح، بنسبة 110.46% من المستهدف توريده هذا الموسم والمقدر بــ 200 ألف طن، لافتا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية.

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جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين ،حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من:مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية. 

من جانبه أوضح "وصفي" أن قرار وزارة التموين بقصر أعمال التوريد على المواقع المذكورة بداية من منتصف يونيو الماضي، جاء بعد توريد كميات أعلى من المستهدف خلال شهرين فقط وقبل انتهاء الموسم بشهر، بالإضافة إلى انخفاض الكميات الموردة " تدريجياُ" والمقررة يوميًا من الأقماح المحلية هذا الموسم، وبناءً على موقف أرصدة القمح المستوردة المتاحة للطحن بموانئ والصوامع والمطاحن التموينية ،ولتوفير أرصدة إستراتيجية من الأقماح بتلك المطاحن. 

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 133 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن، إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر،وكان قد انطلق في  15 أبريل الماضي وينتهي منتصف يوليو الجاري.
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