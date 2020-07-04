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بين الناس

أهالى وسكان حدائق الأهرام ينظمون وقفة احتجاجية لتدنى الأوضاع الخدمية بالمدينة

السبت 04/يوليه/2020 - 02:08 م
صدى البلد
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سيد احمد
نظم أهالى وسكان حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، ظهر اليوم السبت، وقفة احتجاجية لتدني الأوضاع الخدمية بالمدينة، وسيطرة البلطجية عليها.
ورفع المحتجون لافتات مكتوب عليها "نعاني من انتشار الجريمة والسرقة .. غياب هيئة النظافة والتجميل جعلت المدينة مرتع للقمامة والكلاب الضالة.. هضبة الأهرام تم تحويلها من مدينة راقية إلى مدينة عشوائية".

وناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل أزمة المنطقة، خصوصا أنها واجهة حضارية لمنطقة أهرامات الجيزة، ووجه الأهالي دعوة مفتوحة للرئيس السيسي لزيارة المدينة آملين أن تتحول إداراتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية أو الجيش بدلا من التعاونيات.

وأشار السكان إلى أنَّ انتشار التوك توك يعد أبرز المشكلات التي يعانون منها، لافتين إلى أنَّ العديد من حالات التحرش والسرقات والبلطجة التي تقع في المنطقة سببها التوك توك، مطالبين إدارة المرور بمنع سير التوكتوك في المدينة وتطبيق القانون.

وطالب أهالى الحدائق برصف طرق المدينة وإزالة القمامة بصورة دورية ومتتابعة وإقامة قسم شرطة للحد من جرائم السرقة والبلطجة، وتطبيق قانون مخالفات المباني، وإنشاء كوبري للمشاة ومطبات صناعية بطريق الفيوم - الواحات للحد من حوادث الطرق التي تحصد حياة المئات سنويا.
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