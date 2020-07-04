عربية النواب تناقش اتفاقية تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر.. غدا

تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان، غدا الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (181) لسنة 2020 بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الافريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 6/1/2020.

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وتناقش اللجنة ثلاث طلبات إحاطة مقدم للسادة وزيري الخارجية والبترول مقدمة من السيدة النائب شادية خضير، بشأن عدد الدول العربية المشاركة في شركات البترول على مستوى جمهورية مصر العربية ومدى االستفادة من مشاركة هذه الدول والتعاون المصري العربي وعن مدى استغلال خبرة الدول للبحث عن البترول، وطلب احاطة من النائب أشرف رحيم، بشأن دور وزارة البترول في التعاون مع الدول العربية في مجال البترول وهل يوجد شركات مشتركة بين مصر والدول العربية.





وتتم مناقشة أيضا طلب الاحاطة المقدم من النائب أشرف رحيم، بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية للحفاظ على حقوق مصر في غاز البحر المتوسط وعن التنسيق المصري العربي في هذا الصدد.





وتناقش اللجنة يوم الاثنين المقبل، طلبي إحاطة مقدمة للسادة وزراء الخارجية و الشباب من السيد النائب أحمد فؤاد أباظة، بشأن تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الرياضة، وأهمية تمكين الشباب على جميع المستويات وضرورة إقامة األنشطة الشبابية والرياضية في الدول العربية، ودور العـالم الرياضـي فـي تحقيـق التنسـيق والتكامـل والتعـاون والتـرابط بـين الـدول العربيـة فـي المجـال الرياضي انطلاقا من تمركزات العمل العربي المشترك.

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كما تناقش اللجنة طلبي احاطة مقدمة وزراء الخارجية والشباب من السيدة النائبة سحر صدقي، بشأن الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول العربية والأنشطة الرياضية المشتركة لما لها من دور كبير في زراعة الثقة بالنفس وتقوية البدن والقضاء على وقت الفراغ وتكوين علاقات جيدة مع الآخرين وهي المجال التي توحدت فيه كافة دول العالم وشعوبها في ممارستها والتنافس الشريف فيها.



