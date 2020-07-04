محافظة الغربية تدعو المواطنين للإبلاغ عن ظاهرة النباشين لردعهم قانونيا

دعا المركز الإعلامي بديوان محافظة الغربية كافة المواطنين وأبناء الشارع الغرباوي إلى ضرورة التعاون مع أجهزة المحافظة للتصدي لظاهرة "النباشين" عن طريق الاتصال الفوري علي رقم غرفة عمليات المحافظة (33 412 33 040) لمنعهم والابلاغ عنهم أثناء تواجدهم أمام صناديق القمامة على مستوي قري ومراكز المحافظة .





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وشدد المركز الإعلامي على أن غرفة عمليات المحافظة تواصل عملها على مدار ال 24 ساعة ، ونناشد الجميع التعاون حفاظا علي صحتكم من تبعثر القمامة في الشوارع خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية ، وكذلك الحفاظ علي المظهر الحضارى للشوارع والميادين .





جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية اعلن عن عمل مقايسه تقديرية لتطوير البر الثاني من ترعة القاصد بدء من كوبري المرشحة حتى كوبري الغفران لاستكمال الشكل الجمالي للكورنيش .





كما تفقدا الجزء المطور من كورنيش الاستاد، وخلال الجولة تم سحب 3 رخص قيادة لسيارات للسير عكس الاتجاه.





وأشار نائب محافظ الغربية بأهمية التأكد من اكتمال نصاب صيانه كافة أجهزة الصيانه ومعدات النظافة للبدء فى مراحل التأكد من أليات صيانه المعدات والانتهاء من حصر المكهن منها للصيانه من خلال توكيلات معتمدة .





كما اسفرت الحملة عن رفع جميع الاشغالات والمظلات المخالفة المقامة بدون ترخيص بشارع نعمان الاعصر، بحضور الرقابه والمتابعة الميدانية بمجلس المدينة، واشغالات حي اول ، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بجانب التنبيه على الباعة بالالتزام، وعدم مخالفة القانون .