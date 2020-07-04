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رياضة

بعد قرار عودة النشاط الرياضي.. لاعبة منتخب مصر للكاراتيه تكشف معاناتها مع التدريب المنزلي.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 02:31 م
اريج حسين
اريج حسين
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عبدالله هشام
أعربت اريج سعيد لاعبة منتخب مصر للكاراتيه عن سعادتها بقرار عودة النشاط الرياضي في مصر بعد فترة توقف دامت لأكثر من ثلاثة اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد . 

واضافت أريج في تصريحات خاصة لصدي البلد : خلال فترة توقف النشاط الرياضي وفرض حظر التجوال قررت التدريب بإستمرار في المنزل الوضع كان في غاية الصعوبة بالنسبة لي لكن كن احفز نفسي لأكون مستعدة للبطولات والالقاب . 

وأكملت : البطل الذي يمتلك حلم لا يستطيع التخلي عنه بسهوله مهما كانت الظروف المحيطة به وانا علي اتم استعداد لخوض المنافسات من الجديد وفي انتظار القرار للعودة للتدريبات في النادي .

وأوضحت : سأعود بشكل طبيعي للتدريبات في النادي وسأكون أكثر حرصا علي اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع الاصابة بالفيروس وأكون علي استعداد لعودة النشاط والمسابقات . 

جدير بالذكر ان اريج سعيد احد ابرز النجوم المصرين في لعبة الكارتيه في مصر حققت أكثر من بطولة عالم وبطولات البحر المتوسط وبطولات افريقية وعربية .
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