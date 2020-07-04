شاهد.. رئيس جامعة الأزهر يوجه نصائح للطلاب خلال الامتحانات عبر صدى البلد

قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عدة نصائح لطلاب وطالبات الجامعة بعد انطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام.





ووجه المحرصاوي، في تصريح لـ"صدى البلد"، نصيحته للطلاب بعدم التكدس أو الزحام أو التجمعات، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية، والالتزام بالتعقيم المستمر والذي تساعدهم الكليات فيه.





وطالب رئيس جامعة الأزهر، الطلاب، بمغادرة الحرم الجامعي؛ فور انتهاء الامتحانات، وعدم المكوث حتى لا يؤدي ذلك إلى الزحام أو نقل العدوى.





وأكد أن جامعة الأزهر، لا تدخر جهدا في رعاية مصالح أبنائها الطلاب وتسعى بكل جهودها لتذليل كل العقبات أمامهم.





يذكر أن حوالي 85 ألف طالب وطالبة من الفرق النهائية بجامعة الأزهر، مقرر لهم أداء امتحانات نهاية العام الحالي 2019-2020.



