بسبب فشل عملية تجميل.. فتاة تختبئ في منزلها بعد تضخم شفتيها |صور





ووفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إحدى الفتيات قامت بعملية تجميل ولكنها مرت بأسوأ تجربة على الإطلاق في حياتها بعد فشل تلك العملية.





وأشارت الصحيفة إلى أن شابة عشرينية تدعى أوليفيا، قررت إجراء عملية تكبير لشفتيها ولكنها لم تتخيل أبدا أن تلك العملية ستكون سببا في تعاستها واختبائها في المنزل لمدة 10 أيام.





خضعت أوليفيا لعملية جراحية للتجميل، لكنها أسفرت عن تورم شفتيها مما دفعها إلى الذهاب لأطباء التجميل في جميع أنحاء العالم لاستعادة شكلها الطبيعي.





ونشرت أوليفيا مقطع فيديو لتوعية الفتيات من مخاطر التجميل السيئة، مؤكدة أنه لا داعي لتغيير الملامح إلا للضرورة الملحة.

تسعى بعض الفتيات لتقليد الفنانات والقيام بعمليات تجميل من أجل تحسين مظهرهن أمام الجميع، ومع ثورة التجميل التي تصدرت المشهد في الأيام الأخيرة الماضية، اتجهت بعض السيدات إلى تكبير شفاههن لتكون مواكبة للموضة.