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الوطنية للانتخابات: 11 يوليو فتح باب الترشح لـ مجلس الشيوخ

السبت 04/يوليه/2020 - 03:33 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات
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نورهان رأفت
أعلن المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات عن موعد بدء الترشح للانتخابات، وذلك في يوم السبت المقبل الموافق 11 يوليو.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للإعلام ، اليوم السبت أن المرشحين المقيد أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين، مدعون للإجتماع في مقر اللجان الفرعية، وفقا للمواعيد المحدةة، التي ستنشر بالجريدة الرسمية .

وأشار "لاشين " إلى أن الإنتخابات ستسمر وحتى يوم السبت الموافق 18 يوليو ، من الساعة 9 وحتي الخامسة 5 مساء ، ماعدا اليوم الأخير حتى الساعة 2 مساء.

وأوضح "الاشين" أن إنتخابات الشيوخ بالخارج ستكون في يومي التاسع والعاشر من شهر أغسطس المقبل.
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