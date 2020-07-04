الوطنية للانتخابات: 11 يوليو فتح باب الترشح لـ مجلس الشيوخ

أعلن المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات عن موعد بدء الترشح للانتخابات، وذلك في يوم السبت المقبل الموافق 11 يوليو.





وأضاف المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للإعلام ، اليوم السبت أن المرشحين المقيد أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين، مدعون للإجتماع في مقر اللجان الفرعية، وفقا للمواعيد المحدةة، التي ستنشر بالجريدة الرسمية .





وأشار "لاشين " إلى أن الإنتخابات ستسمر وحتى يوم السبت الموافق 18 يوليو ، من الساعة 9 وحتي الخامسة 5 مساء ، ماعدا اليوم الأخير حتى الساعة 2 مساء.





وأوضح "الاشين" أن إنتخابات الشيوخ بالخارج ستكون في يومي التاسع والعاشر من شهر أغسطس المقبل.