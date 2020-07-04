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محافظات

لحظة إزالة عقار من ١٣ دورا فى أرض البيبسي بالجيزة.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 03:56 م
لحظة إزالة عقار من
لحظة إزالة عقار من ١٣ دور فى أرض البيبسي بالجيزة.. فيديو
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محمد الصاحى
شن حي العمرانية بمحافظة الجيزة، حملة واسعة لإزالة العقارات المخالفة بمنطقة أرض البيبسي في نطاق الحي، ضمن الحملات المستمرة التي تنفذها المحافظة لإزالة البناء المخالف.


وتمكنت الحملة من تنفيذ قرار الإزالة لعقار مكون من ١٣ دورا تم بناؤه مخالفا في منطقة أرض البيبسي في نطاق حي العمرانية.


كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجه رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء جميع الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددًا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكي ينال الإجراء القانوني.


يذكر أن محافظة الجيزة تشهد موجة شرسة لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمت إزالة مئات الحالات المخالفة خلال الأسبوع الماضي.​
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