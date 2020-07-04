عندما أصبح للقومية صوت في الأثير.. «صوت العرب» قصة إذاعة أسسها عبد الناصر وحاربتها فرنسا

وليدة ثورة يوليو، التي جعلت للقومية العربية صوتا في الأثير، وانطلقت أصوات كبار المذيعين تصدح بقضايا وهموم الوطن العربي معها، إنها إذاعة صوت العرب.





صوت العرب من الإذاعات الأهم والأعمق في تاريخ الوطن العربي، بدأت ببرنامج له نفس الاسم على راديو القاهرة، قبل أن يؤسس جمال عبد الناصر محطة مخصصة للقومية العربية تبث في كل أرجاء الوطن العربي.





في 4 يوليو 1953 انطلقت الإذاعة التي استخدمها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لبث خطاباته من خلالها، واصطفاها لتحمل هم العرب وتجمع شمل الشتات منهم، وتناهض الاستعمار الأجنبي بجميع صوره وأشكاله.





كان لإذاعة صوت العرب صدى مسموع وشهرة عالية في فترة الخمسينيات والستينيات مع النزعة الثورية لطرد المستعمر الأجنبي، واستطاعت أن تؤدي دورها على أتم وجه وأن تصبح نقطة تلاقٍ للثقافة العربية وتداول الأنباء وبث روح الحماسة في الأقطار العربية.





مرحلة التأسيس

كان صاحب فكرة تأسيس إذاعة صوت العرب محمد عبد القادر حاتم، الذي تولى فيما بعد منصب وزير المعلومات المصري، أما الداعم الرئيسي للفكرة وصاحب الفضل في انتشارها وشهرتها، فكان الرئيس جمال عبد الناصر.





أما أول من تولى إدارة القناة، فكان المذيع أحمد سعيد الذي عمل مذيعا رئيسيا في المحطة، وتولى إدارتها منذ تأسيسها علم 1953 وحتى عام 1967.





صوت العرب سلاح عبد الناصر

الغريب أن إذاعة صوت العرب لم تكن مجرد إذاعة تبث محتوى خبريا أو منوعا من خلال الأثير فحسب، لكنها تحولت إلى سلاح عسكري يدعم سياسات عبد الناصر في مواجهة المستعمرين في تونس والجزائر والمغرب، وكذلك دعم المقاومة الفلسطينية والدول الخليجية آنذاك.





كانت صوت العرب تبث شفرات للمناضلين في الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي، وتدعمهم من خلال مواد محمسة لنضالهم ضد المحتل.





حاولت فرنسا منع وصول صوت العرب إلى الجزائر، فعمدت إلى توزيه أجهزة راديو مجانية على الشعب لا تلتقط إشارة صوت العرب لمنع تغلغلها في البلاد.





استخدم عبد الناصر الإذاعة أيضا في للهجوم على الأنظمة العربية المناوئة له، ومن أمثلتها نظام الملك حسين بن طلال في حقبة نهاية الستينات.





برامج إذاعية صنعت التاريخ

من أشهر البرامج التي بثتها إذاعة صوت العرب برنامج "الشعب في سيناء" الذي كانت تبثه الإذاعة فترة احتلال سيناء، وكان داعما لأهل سيناء ومساندا لهم برسائل أن مصر لا تنسى أبناءها وأن الجيش المصري سيحرر الأرض.





وبثت الإذاعة أيضا برنامج حوار على البعدـ وبرنامج الجريدة العربية، وهي برامج ذات طابع سياسي خالص موجهة إلى المنطقة العربية تعتمد في مضمونها على الأخبار والتحليلات الرصينة لدعم توجهات القومية العربية.