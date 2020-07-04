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تعليم

التعليم العالي: المشهد مطمئن في امتحانات الفرق النهائية بالجامعات

السبت 04/يوليه/2020 - 04:01 م
الفرق النهائية
الفرق النهائية
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نهلة الشربيني

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة يوم الخميس الماضي الموافق 1 يوليو، في 84 كلية ومعهد من أصل 494 في أنحاء الجمهورية وذلك في 15 جامعة من أصل 27 جامعة.


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وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،   أن ما شهدته الجامعات من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ووجود تعاون من الطلاب على مدار يومين يؤكد قدرة الجامعات على الالتزام بالإجراءات ونشر الوعي مع بدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن الوضع بالجامعات حتى الآن مطمئن للجميع .

وأضاف المصدر لصدى البلد، أن الجامعات التزمت بالإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم، مشيرا الى الجهد المبذول من قبل الجامعات للاستعداد على مدار شهرين لإقامة الامتحانات بشكل أمن في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقد شهدت لجان الامتحانات حضور 34623 طالبا من أصل 34928 طالبا كان يحق لهم أداء الامتحانات، ليبلغ عدد الطلاب الذين تغيبوا عن الامتحانات 305 طالبا بنسبة أقل من 1% من إجمالي عدد الطلاب.

كما شهدت لجان الامتحانات حدوث 10 حالات غش في اليوم الأول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المخالفين على الفور.

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