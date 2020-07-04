القومى للمرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام في قضية تحرش موقع التواصل | تفاصيل

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المجلس القومى للمراة قدم بلاغا للنائب العام فى قضية تحرش موقع التواصل الشهيرة من أجل معرفة أساس قصة التحرش، حيث قامت مجموعة من الفتيات منذ 72 ساعة بإنشاء جروب على هذا الموقع عبر إنستجرام لتجميع أدلة إتهام ضد شاب، يتضمن سرد شهادات على الفتيات بوقائع إغتصاب عديدة قام بها الشاب.













وأضافت "مرسي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أنه حاليا يتم التواصل مع النائب العام لمعرفة أساس تلك القصة، كما تم الطلب من هؤلاء الفتيات الرقم الخاص بهن للتواصل مع أرقام الشكاوى الحاصة بهن من أجل التأكد من مصداقية الأحداث التى تحدث.













وتابعت أنه بعد تواصل الفتيات معهم تم تحديث بيان من المجلس القومى للمرأة حول كيفية تقديم بلاغ أو شكوى عبر الوثائق الإلكترونية للنيابة العامة، لافتة إلى أن المشكلة فى تلك القضايا الإقبال على صفحة إنستجرام، ومازالت هناك فتيات تشعر بالخوف لتقديم بلاغات رسمية.













وأكدت أنها تحدثت مع أكثر من فتاة بشأن ذلك الموضوع، متابعة أن قصة سرد الأحداث تتكرر بنفس الطريقة وبأشكال مختلفة، حيث إن أغلب الطرق المشتركة هى إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى.













وأشارت إلى أنه يتم الإبتزاز عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى عن طريق تقديم صورة للفتاة لأى شخص آخر معها فى نفس الصفحة وإعطاء الكلمة السرية الخاصة بها لشخص آخر، محذرة بعدم نقل كلمة المرور الخاصة بهن على صفحاتهن الشخصية لأى شخص، إلا إذا كان متطلبا منهن عمل ما.



