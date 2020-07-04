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سيارات

نصائح للحصول على أفضل اداء لمحرك سيارتك

السبت 04/يوليه/2020 - 05:02 م
نصائح للحصول على
نصائح للحصول على افضل اداء لمحرك سيارتك
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اشرف عطية
يريد قائد السيارة ان يحصل من سيارتة علي مستوي افضل لأداء المحرك خصوصا الشباب لانهم يفضلوا دائما قيادة السيارات الرياضية ذات المحرك الكبير ليقوموا بممارسة هوايتهم في قيادة سيارة سريعة سوبر كار  .

وفي هذا السياق نعرض عليكم بعض النصائح التي تضمن حصولك علي افضل اداء لمحرك السيارة دون اللجوء لتغيير سيارتك بأخري ذات محرك اكبر و لكن بالأعتماد علي محركك التقليدي .

نصائح للحصول على افضل اداء لمحرك سيارتك :

1- تخفيف وزن السيارة:
مما لا شك فية انة كلما زاد وزن الجسم قلت قوته وحركته، لذا يجب إزالة الأحمال والأغراض الزائدة في السيارة خاصة المتواجدة في الصندوق الخلفي، وهو ما سوف يحرر وزن السيارة ويجعلها خفيفة وبالطبع ستنطلق اسرع .

2- صيانة الأجزاء المسؤولة عن دورة الوقود:
لزيادة قوة المحرك يجب زيادة كمية الهواء والوقود الداخلة للمحرك لاتمام عملية الاحتراق بكفاءة عالية، ولتحقيق ذلك يجب فحص وصيانة الأجزاء المسؤولة عن دورة الوقود وتغيير التالف بها، وهم فلتر الوقود والصفاية ومضخة الوقود والبخاخات، حينها ستشعر بفرق كبيرعند قيادة السيارة .

3- صيانة علبة البيئة و الشكمان :  
صيانة الشكمان تعتبر من العوامل الأساسية لرفع قوة محرك السيارة، حيث أنه الجزء المسؤول عن إخراج الغازات الناتجة عن عملية الاحتراق، وفي حال انسداده فإن المحرك سوف يعاني لكي يخرج هذه الغازات وهو ما يؤدي إلى إضعافه، ومع صيانته سيصبح خروج الغازات بمثابة عملية سهلة للمحرك وهو ما يرفع من قوته وأدائه.

4-تغيير فلتر الهواء:
ان أردت مزيد من القوة فيجب إضافة المزيد من الوقود والهواء لخلق عملية حرق أكثر فاعلية وأكثر قدرة على توليد الطاقة، وفلتر الهواء هو المسؤول عن دخول الهواء إلى غرفة المحرك لاكتمال عملية الاحتراق، لذا يجب صيانه الفلتر وتغييره في حال انسداده، وهو ما سوف يمنح محرك السيارة أداء وقوة كبيرة تدفع السيارة اسرع للأمام.
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