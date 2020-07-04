نصائح للحصول على أفضل اداء لمحرك سيارتك





نصائح للحصول على افضل اداء لمحرك سيارتك :







1- تخفيف وزن السيارة:

مما لا شك فية انة كلما زاد وزن الجسم قلت قوته وحركته، لذا يجب إزالة الأحمال والأغراض الزائدة في السيارة خاصة المتواجدة في الصندوق الخلفي، وهو ما سوف يحرر وزن السيارة ويجعلها خفيفة وبالطبع ستنطلق اسرع .





