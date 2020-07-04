بعد إصابة ابن أيتن عامر بكسر الترقوة.. ما لا تعرفه عن المرض والأعراض وطرق الإصابة

كشفت الفنانة أيتن عامر، عن إصابة ابنها يوسف بمرض الكسر في الترقوة وطالبت ايتن من جمهورها بالدعاء لأبنها بالشفاء، ولكن لايعرف الكثير ماهو كسر الترقوة الذي يمكن ان يصاب به الشخص بمنطقة الصدر ونقدم لكي اليوم كل مالاتعرفه عن كسر الترقوة





ما هي الترقوة المكسورة؟

عظم الترقوة هو العظم الذي يمتد أفقيًا بين الجزء العلوي من عظمة الصدر (القص) وكتف الكتف (الكتف). يمكنك أن تشعر بعظمة الترقوة عن طريق لمس المنطقة الواقعة بين رقبتك وكتفك. الترقوة المكسورة ، وتسمى أيضًا كسر الترقوة ، هي عندما تنكسر هذه العظام.





كيف يحدث الترقوة المكسورة؟

يمكن أن يتسبب السقوط بقوة على الكتف أو الذراع الممدودة في كسر الترقوة





هذه الكسور شائعة في رياضات التلامس مثل كرة القدم والمصارعة والرجبي ولاكروس والهوكي. يمكن أن تحدث أيضًا في الألعاب الرياضية حيث توجد فرصة للسقوط بشدة ، مثل ركوب الدراجات والتزلج والتزلج على الجليد والتزلج.





يمكن أن تتكسر عظمة الترقوة أيضًا في حادث سيارة أو إذا أصيبت شخص ما بسيارة.





ما هي علامات وأعراض ترقوة الترقوة؟

قد يكون لدى الشخص الذي يكسر الترقوة:





ألم فوق الترقوة

مشكلة في تحريك الذراع أو الكتف على هذا الجانب

التورم والحنان والكدمات على طول الترقوة

انتفاخ أو "خيم" في الجلد فوق الكسر

كيف يتم تشخيص الترقوة المكسورة؟

لتشخيص كسر عظم الترقوة ، سيقوم مقدم الرعاية الصحية بما يلي:





اسأل عن الإصابة

قم بإجراء فحص بدني

تأمر الأشعة السينية

كيف يتم علاج كسور عظام الترقوة؟

تلتئم معظم عظام الترقوة المكسورة بالجليد ودعم الذراع وعلاج الألم وتمارين. يتم دعم الذراع إما بواسطة حمالة أو مثبت الكتف. يشبه مانع الحركة الكتف الكتف حبال ولكنه يحتوي أيضًا على حزام يدور حول الخصر.





بينما يشفى الترقوة:





استخدم الثلج للألم والتورم. ضع كيسًا من الثلج أو كيسًا جلًا باردًا أو كيسًا من الخضروات المجمدة فوق الترقوة لمدة 20-30 دقيقة كل 2-3 ساعات. تأكد من وضع منشفة بين الثلج / البرد وجلدك.

استخدم حمالة الكتف أو مثبت الكتف حسب توجيهات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. سترتديه لمدة شهر تقريبًا ، ولكن يمكنك إزالته أثناء الاستحمام والنوم.

اتبع تعليمات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لاستخدام الدواء لعلاج الألم.

لحوالي 4-6 أسابيع الأولى:





تجنب رفع ذراعيك فوق مستوى الكتف.

تجنب رفع أي شيء يزن أكثر من 5 أرطال (2.3 كجم). يساوي هذا وزن زجاجة منظفات الغسيل السائلة سعة 72 أونصة.

الابتعاد عن جميع الألعاب الرياضية والتربية البدنية.

مارس جميع التمارين لمنع تيبس الكوع والكتف ولتقوية العضلات.

اذهب إلى العلاج الطبيعي إذا لزم الأمر.

اذهب إلى جميع مواعيد المتابعة.

اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان الألم أو التورم يزداد سوءًا.





هل تلتئم عظمة الترقوة؟

حتى لو لم تكن العظام المكسورة مصطفة تمامًا ، يمكن للجسم أن يجعلها مستقيمة مرة أخرى. هذا لأن الترقوة لها سمحاق سميك (الطبقة الخارجية للعظم). عادة لا تنكسر عظمة الترقوة ، لذا فهي تعمل مثل الأكمام لتثبيتها معًا أثناء التعافي. نادرًا ، قد يوصي الطبيب بإجراء جراحة إذا كانت العظام المكسورة خارج الخط تمامًا.





في بعض الأحيان بينما يشفى الترقوة المكسورة ، هناك نتوء حيث تم كسر العظم. في بعض الأحيان لا يزول النتوء تمامًا. لكنها لا تؤذي أو تسبب مشاكل أخرى في الذراع أو الكتف.





متى يمكنني العودة إلى الرياضة؟

سوف يراك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك مرة أخرى ويخبرك عندما يكون من الجيد العودة إلى الرياضة. هذا عادة عندما:





لا يوجد ألم عندما يضغط مقدم الرعاية الصحية على الترقوة.

قوة كتفك طبيعية.

يمكنك تحريك واستخدام الذراع والكتف بدون ألم.

بشكل عام ، يمكن للأشخاص العودة إلى الرياضات غير المتصلة (مثل الجري أو السباحة) في حوالي 6 أسابيع والاتصال بالرياضات (مثل كرة القدم ، اللاكروس ، والهوكي) في 8-12 أسبوعًا.

هل يمكن منع الترقوة المكسورة؟

نظرًا لأن كسور عظام الترقوة تحدث فجأة وبشكل غير متوقع ، فقد يكون من الصعب منعها. ولكن لتقليل المخاطر الخاصة بك:





عند ممارسة الرياضة الملامسة ، ارتدِ جميع معدات الحماية الموصى بها وتعلم التقنيات المناسبة لرياضتك.

حافظ على قوة عظامك عن طريق اتباع نظام غذائي متوازن. تأكد من تناول الكثير من الخضروات والأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د للمساعدة في بناء عظام قوية.

مارس تمارين القوة والتمدد لبناء عضلات قوية ومرنة. ستساعد العضلات القوية والمرنة على دعم عظامك بشكل أفضل وتبقيك رشيقًا وأقل احتمالية أن تتعرض لسقوط حاد. يمكن أن يساعد الإحماء المناسب ، بما في ذلك تمارين التمدد الديناميكية ، عضلاتك على الأداء في أفضل حالاتها أثناء اللعب.

ارتد أحذية داعمة مناسبة تمامًا لرياضتك.

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