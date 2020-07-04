محمد عبيد يكتب.. أحاول أن أكون طيبا

لأول مرة أكتب والغضب يعتريني وأستدعي كلمة شيخنا وعالمنا الجليل الإمام الطيب أثناء مناظرته مع الدكتور محمد الخشت " أحاول أن أكون طيبًا".





الكل تابع نشر رئيس جامعة دمنهور صورًا لمنتجات جامعة دمنهور من عسل النحل والمواد المطهرة وكمامات الوقاية وذبح وبيع اللحوم المدعمة، ولقي ذلك استحسان العديد واختلف ايضا عليه الكثير وواجه هجوما شرسا من أحد الاعلاميين وهنا كان لابد أن يكون لنا وقفة تحليلية موضوعية.





يحضرني قصة الأميرة يوجيني صاحبة الـ 28 عاما حفيدة ملكة بريطانيا إليزابيث، حيث ارتدت فستانا يظهر ندبة في ظهرها بسبب عملية جراحية اجرتها عن تقوس العمود الفقري حين كانت ذات 12 عام.

فسألتها الصحافة عن سبب عدم اجراء عملية تجميل رغم انها من العائلة الملكية وأي طبيب تجميل يتشرف أن يجري لها العملية مجانًا أو على الأقل تخفي الندبة بنوع آخر من الفساتين فردت الأميرة ألا يخجل المرء بشئ حدث له رغما عنه فمثلا لا يمكن للانسان أن يخجل لانه ولد ذكرا او انثي أو ولد مشلولا.





كنت ارجو باظهاري لهذه الندبات أن أزرع الامل في كل من لديهم مشاكل جسدية وان جمال الانسان لا علاقة له بالمظهر .. فكيف لدكتورة خريجة جامعة كامبريدج ومتكلمة لخمس لغات أن تخجل بندبة في ظهرها، ألا ترون أن الأمر فيه نوع من الهراء حتى الصحافة صارت سطحية لهذه الدرجة فكروا معي ماذا سيقول المعاقون والمشوهون حين يسمعون هذه الأسئلة نعم أنا من العائلة الملكية لكن لست من عائلة الهراء.





أنقد وبشدة الاعلام الذي تناول هذه القضية والذي يتناولها بغير موضوعية ولا مهنية بل استخدم الاعلام ادواته الاعلامية التي يجيدها لنقد رئيس الجامعة في حين افتقر الى الحد الادني من المعرفة في مجال التعليم لذا كان عرضه ونقضه يفتقر الي الحد الادني من الموضوعية والشفافية.

رئيس الجامعة عندما يقف بنفسة خلف منتجات جامعته لا يُتهم بالعكس يثنى عليه فكلنا يعلم قيمة الاستاذ الجامعي في جميع انحاء العالم بل ما بالكم برئيس جامعة بدرجة وزير يقف في تواضع ويترجل من على جواده ويترك مكتبه المكيف ليصدر ويرسي لشبابنا القدوة والنموذج الحسن للعمل والانتاج ليقتدوا به، اصبح رئيس جامعة لكنه في الاصل فلاح مصري اصيل مقاتل لا يعيبه قيامه ذبح الخراف والعجول وعرض منتجات جامعته بنفسه بل يقوم اثناء الذبح بتوضيح الطرق المثلى والصحية للذبح الآمن ويشرح أحد نتائج ابحاثه التطبيقية لتقليل كمية البكتريا التي تواجه اللحوم أثناء الذبح بصفته استاذ سلامة الغذاء والتغذية مؤمنا أن الجامعة عليها رسالة بناء العقول والافكار وها هو نموذج لقائد ينشر لشباب جامعته ويصدر لهم القدوة الحسنة للعمل والانتاج لبناء عقول مصرية تنتهج ثقافة الانتاج والعمل.

واستدعي كلمة الاميرة يوجيني حفيدة ملكة بريطانيا واقول نعم هو أستاذ وعالم ورئيس جامعة بدرجة وزير لكنه في الاصل انسان يحمل اسمى القيم والأخلاق الانسانية فوق عاتقه.





فالجامعة عليها مسئولية مجتمعية نحو المجتمع فكلنا يعلم انتشار وباء كورونا فعندما تنتج الجامعة أدوات ومواد للتطهير والتعقيم ومجابهة العدوى كذلك اللحوم المدعمة يثني لها وتدعم وينشر ويسوق ذلك ليقتدي به كل المسئولين والمؤسسات الحكومية فنحن امام كارثة لابد ان تتضافر كل الجهود لمواجتها وهنا الجامعة تحقق نموذجا مشرفا للمسئولية المجتمعية، حيث نظم قانون تنظيم الجامعات قانون رقم 49 لسنة 1972 ووضع قطاعًا كاملًا في هيكل الجامعات المصرية من ضمن ثلاث قطاعات بكل جامعة تحت اسم قطاع خدمة وتنمية المجتمع والبيئة ( ثلث الهيكل التنظيمي لكل جامعة ) ويعين له نائب رئيس للجامعة لخدمة وتنمية المجتمع والبيئة.

كذلك نظم قانون تنظيم الجامعات ووضع قطاعا كاملا بكل كلية من ضمن الثلاث قطاعات تحت مسمي قطاع خدمة المجتمع والبيئة ويعين له بكل كلية وكيل للكلية لخدمة المجتمع والبيئة.





هذا القانون الذي الزم الجامعات المصرية بان يكون ثلث الكيان الجامعي لخدمة المجتمع والبيئة واضف علي ذلك أن اخر 6 سنوات وجهت الحكومة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وزارة التعليم العالي بأن الجامعة لابد أن تكون شريكا اساسيا في تحقيق التنمية المجتمعية والبيئة في نطاقها المحيط بالتعاون مع قمة الهيئات المحلية بكل محافظة.

ولابد ان يتم وضع الخطط البحثية الخماسية لكل اقسام الكليات لتتناول وتعالج القضايا الملحة والعاجلة التي تواجة الدولة المصرية والبيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالكيان الجامعي وهذا هو الثلث الثاني لاي هيكل جامعي ويمثل عنه نائب رئيس للجامعة قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي.

أما القطاع الاخير فهو قطاع التعليم والطلاب وحتي هذا فهو لخدمة المجتمع والبيئة لان انشاء الجامعة نفسه كان لخدمة المجتمع والبيئة.