فيديوجراف.. 10% من مصابي كورونا لن تعود لهم تلك الحواس

يؤثر فيروس كورونا على الافراد بعد التعافي حسب ما أثبتت دراسة تؤكد استعادة 90 % من المتعافين لحاسة الشم والتذوق على عكس 10% لم يستردوها .
وأقبت البحث الإيطالي استعادة 49 % لحاسة الشم أو الذوق وتحسن 40 بالمائة والبقية إما بقيت كما هي أو ساءت، وفقدان حاسة الشم والتذوق من أعراض فيروس كورونا.
اقرا ايضا
استشاري أمراض قلب: فيروس كورونا يؤثر على الشريان التاجي ويضعف عضلة القلب..فيديو
أسرع انتشارا وأقل خطورة.. علماء يكتشفون سلالة جديدة من فيروس كورونا
ولمزيد من المعلومات تابع فيديوجراف يوضح تفاصيل عدم استعادة حاسة الشم والتذوق لمصابي كورونا.......
وأقبت البحث الإيطالي استعادة 49 % لحاسة الشم أو الذوق وتحسن 40 بالمائة والبقية إما بقيت كما هي أو ساءت، وفقدان حاسة الشم والتذوق من أعراض فيروس كورونا.
اقرا ايضا
استشاري أمراض قلب: فيروس كورونا يؤثر على الشريان التاجي ويضعف عضلة القلب..فيديو
أسرع انتشارا وأقل خطورة.. علماء يكتشفون سلالة جديدة من فيروس كورونا
ولمزيد من المعلومات تابع فيديوجراف يوضح تفاصيل عدم استعادة حاسة الشم والتذوق لمصابي كورونا.......