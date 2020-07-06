AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. 10% من مصابي كورونا لن تعود لهم تلك الحواس

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:03 ص
متعافي كورونا
متعافي كورونا
Advertisements
آلاء حسن
يؤثر فيروس كورونا على الافراد بعد التعافي حسب ما أثبتت دراسة تؤكد استعادة 90 % من المتعافين لحاسة الشم والتذوق على عكس 10% لم يستردوها .

وأقبت البحث الإيطالي استعادة 49 % لحاسة الشم أو الذوق وتحسن 40 بالمائة والبقية إما بقيت كما هي أو ساءت، وفقدان حاسة الشم والتذوق من أعراض فيروس كورونا.

اقرا ايضا

استشاري أمراض قلب: فيروس كورونا يؤثر على الشريان التاجي ويضعف عضلة القلب..فيديو

أسرع انتشارا وأقل خطورة.. علماء يكتشفون سلالة جديدة من فيروس كورونا

ولمزيد من المعلومات تابع فيديوجراف يوضح تفاصيل عدم استعادة حاسة الشم والتذوق لمصابي كورونا....... 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غير كورونا .. 7 أسباب وراء فقدان حاستي الشم والتذوق

هل فقدان حاستي الشم والتذوق من أعراض كورونا.. الصحة العالمية تجيب

فقدان الشم والتذوق.. إجراءات منزلية تعيد حواسك لطبيعتها دون الحاجة إلى طبيب

الطبيب يجيب.. هل يفقد مريض كورونا حاسة الشم بعد الشفاء؟

علماء يكتشفون سبب فقدان حاسة الشم عند الإصابة بفيروس كورونا

لهذا السبب يفقد مصابو كورونا حاسة الشم والتذوق

ترشيحاتنا

رئيس برشلونة يحسم مصير ميسي مع الفريق الكتالوني بعد الخلافات الأخيرة

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 6-7-2020

للحماية من فقدان البصر.. باحثون أمريكيون يطوّرون قطرات للعين

فى عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة عرضت غادة عبد الرازق للانتقادات

تهددهم بالاختناق..لجنة مكافحة كورونا تحذر من ارتداء الأطفال والرضع كمامات

فيضانات تضرب اليابان والسلطات تطالب السكان بالهرب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة عرضت غادة عبد الرازق للانتقادات

رسميا كيا تطرح kia k5 الجديدة كليا.. فيديو وصور

دودج تكشف عن دورانجو هيلكات أقوى SUV فى العالم.. صور