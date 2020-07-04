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المشرف العام على بنك الدم: بلازما المتعافين لم تعتمد عالميا لعلاج كورونا بشكل نهائي حتى الآن

السبت 04/يوليه/2020 - 05:15 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة نيرمين الدسوقي المشرف العام على بنك الدم إن أستخدام بلازما الدم، في العلاج ومواجهة بعض الفيروسات أمر معروف وتم اللجوء إليه عند ظهور وباءات أخري قبل فيروس كورونا.

وأوضحت الدكتورة نريمين الدسوقي، خلال حوار تلفزيوني لـ برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على فضائية سي بي سي، أنه لم يتم أعتماد البلازما حتى الأن عالميا، كطريقة لعلاج فيروس كورونا.

وأشارت المشرف العام على بنك الدم إلى أن العلاج بإستخدام بلازما دم المتعافين، مازال يخضع للتجارب السريرية، موضحة أنه حتى الأن لم يتفق عالميا على جرعات محددة من البلازما، ومواصفات المتعافي الذي يصلح للتبرع بالبلازما.

ولفتت "الدسوقي" إلى أن بنك الدم، يعتمد حتى الأن على أسس علمية، لقبول المتبرعين ببلازما الدم، أهمها سلامة المريض، من الأمراض المزمنة.

وتابعت: أنه من شروط التبرع ببلازما الدم، أن يكون المريض متعافيا منها، منذ مدة لاتقل عن 14 يوما من التعافي ، ويتم بعدها قياس الأجسام المناعية، وتحديد إذا ماكان المريض صالحا للتبرع أم لا.
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