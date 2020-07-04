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برلمان

التجمع: 10 مرشحين تقدموا بطلبات ترشح لانتخابات مجلس الشيوخ حتى الآن

السبت 04/يوليه/2020 - 05:17 م
حزب التجمع
حزب التجمع
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معتز الخصوصى
قال عبد الناصر قنديل ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع إن الأمانة العامة لحزب التجمع قررت مشاركة الحزب فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ المقبلين.

وأشار قنديل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه حتى الآن تقدم 10 من أعضاء الحزب بأوراق ترشحهم فى انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية ، فى محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية وسوهاج والشرقية.

وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع أنه حتى الان لم يقرر الحزب المشاركة فى القوائم بانتخابات مجلس الشيوخ ، إلا أن الحزب لايمانع من الإنفتاح مع كافة الأحزاب والقوى السياسية من أجل المشاركة فى قائمة وطنية.

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.

وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
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