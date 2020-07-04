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تعليم

جامعة سوهاج تفتح باب التسجيل لطلاب التأهيل التربوي

السبت 04/يوليه/2020 - 05:38 م
فتح باب التسجيل لطلاب
فتح باب التسجيل لطلاب التأهيل التربوي
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خالد رياض
اعلن الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بدء التسجيل لطلاب التأهيل التربوي في الفترة من 4 الى 10 يوليو 2020، على ان يتم رفع الابحاث لطلاب الفصل التمهيدي والمستوى الاول يومي 20،21 يوليو الحالي، ويومي 22، 23 من نفس الشهر لطلاب المستويين الثاني والثالث  .

من الجدير بالذكر انه تم تحديد الفترة من 12 الى 15 يوليو كموعد لتسديد الرسوم وفقا للجدول المعلن.

وكان الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة أعلن أنه تحدد يوم 10 يوليو المقبل بداية المرحلة الثانية لـ "رفع الابحاث"، وتستمر حتى 15 يوليو وذلك لجميع الكليات، موضحا ان تلك المرحلة هي الاخيرة لاستقبال الابحاث حيث ان الطلاب الراسبين في تلك المرحلة او من يتخلف عن رفع ابحاثه لن يكون له فرصة اخرى وسيعتبر راسبا في المادة.

وأوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انه على الطلاب الذين لم يسجلوة علي المنصة من قبل،  او الراسبين (لم تقبل بحوثهم ) القيام باعداد بحوثهم في اي موضوع من الموضوعات الخاصة بالمقرر الدراسي والتي اعلنت من قبل،  ويحق للطالب اختيار نفس الموضوع الذي اعد فيه البحث مسبقا. او. اختيار موضوع جديد من نفس الموضوعات .. مع التأكيد علي ان الجامعة لن تقبل الابحاث المتشابهة حيث سيطبق عليها تحديد نسب الاقتباس.

وأوضح الدكتور أحمد مسعود المشرف على المنصة الالكترونية أن الدخول على المنصة في المرحلة الثانية سيشمل الطلاب المتخلفين عن التسجيل من المرحلة الاولى، حيث سيقوم الطالب بتسجيل حسابه ورفع الأبحاث معا في تلك الفترة، وستشمل أيضا دخول الطلاب المسجلين من المرحلة الاولى الذين تخلفوا عن رفع أبحاثهم أو رسبوا في بحث ما طبقا لتقييم أستاذ المادة، وهؤلاء يمكنهم الدخول على المنصة بنفس كلمة المرور المسجلة في المرحلة الاولى.

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