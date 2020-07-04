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مرأة

تسبب كورونا.. هاني الناظر يحذر من عادة خطيرة

السبت 04/يوليه/2020 - 06:45 م
هاني الناظر
هاني الناظر
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حياة عبد العزيز
حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من عادة خطيرة يمكن أن تسبب فيروس كورونا.


وتابع الناظر في منشوره قائلا "في حواري مع انسة كانت اصيبت بكورونا وربنا كتب لها الشفاء والعافية الحمد لله اخبرتني ان الاصابة كانت بسبب انها تناولت مشروب في نفس الكوب بالاشتراك مع صديقة لها كانت تحمل الفيروس دون أعراض والحقيقة هذه عادة خطيرة للأسف منتشرة بين كثيرين".


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وأضاف في المنشور" فنجد اصدقاء ياكلون من نفس الطبق او يشربون من نفس الكوب أو يتبادلون السندوتشات وعلينا ان نعرف أن هناك العديد من الأمراض البكتيرية والفيروسية والفطرية الخطيرة التي تنتقل بمنتهي السهولة بسبب هذا التصرف غير الصحي".


ونوه بالتوقف حتى بعد زوال وباء كورونا عن التناول المشترك لأي أطعمة أو مشروبات أو استخدام أي اكواب أو ادوات طعام بالاشتراك مع اخرين، وعلينا ألا نستخدم اي ادوات الا بعد التأكد من غسلها تماما بالماء والصابون.


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