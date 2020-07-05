صحة البرلمان تناقش قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بالاتفاقيات..اليوم





قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن لجنة الصحة من المقرر أن تعقد اجتماعها اليوم الأحد وغدا الإثنين لمناقشة قرارات رئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات.





وأشار "المشد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن لجنة الصحة وافقت على القانون رقم 14 لعام 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، ومن المقرر أن يتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه خلال جلسات الأسبوع الحالى .



