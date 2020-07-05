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برلمان

صحة البرلمان تناقش قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بالاتفاقيات..اليوم

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:01 ص
لجنة الصحة بالبرلمان
لجنة الصحة بالبرلمان
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معتز الخصوصى

قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن لجنة الصحة من المقرر أن تعقد اجتماعها اليوم الأحد وغدا الإثنين لمناقشة قرارات رئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات.

وأشار "المشد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن لجنة الصحة وافقت على القانون رقم 14 لعام 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، ومن المقرر أن يتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه  خلال جلسات الأسبوع الحالى .

هذا ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة اليوم الأحد ٥ يوليو المقبل ، بعد رفع جلساته يوم الأربعاء قبل الماضى.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأربعاء قبل الماضى ، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد. 

كما رفض المجلس طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة في واقعة مستشفى شربين.
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