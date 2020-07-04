عميد علوم عين شمس: بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية 11 يوليو

وأضاف عميد كلية العلوم خلال تصريحاته لصدي البلد انه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020لطلاب الفرق النهائية بجميع الشعب بالكلية بدءا من يوم 11/7/2020 منوها تم الاعلان عن الجداول واماكن الامتحانات وايضا أرقام الجلوس للطلاب .

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وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،عقدا اجتماعًا طارئا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عمداء الكليات؛ لبحث الإجراءات المتعلقة ببدء انعقاد امتحانات السنوات النهائية .

وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،عقدا اجتماعًا طارئا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عمداء الكليات؛ لبحث الإجراءات المتعلقة ببدء انعقاد امتحانات السنوات النهائية .