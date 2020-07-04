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النائبة سولاف درويش : المرأة المصرية حصدت 4 مكاسب بعد ثورة 30 يونيو .. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 06:33 م
النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش
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شيرين عادل
قالت النائبة سولاف درويش ، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،  إن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية كانت أسوأ فترة عاشتها مصر .

وأكدت  وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال استضافتها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج ست الستات عبر فضائية صدى البلد ،  أن  الجيش المصرى   درع الأمان والحصن المنيع لقوة وحماية  الشعب المصرى.

وأشارت النائبة سولاف درويش ، إلى أن انتفاضة المرأة المصرية خلال ثورة 30 يونيو  أثبتت قوة إرادتها ودعمها الكامل لمبادئ الحرية للشعب المصرى .

ولفتت وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن مكاسب المرأة المصرية بعد ثورة 30 يونيو لا تعد ولا تحصى ، مشيرة إلى أنه تم حصد 8 حقائب وزارية للمرأة المصرية .

وتابعت النائبة سولاف درويش ، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، أن المرأة المصرية  اكتسب 4 دعائم رئيسبة بعد ثورة 30 يونيو أولها كان تمكين المرأة وتجهيزها للقيادة ، الحماية المجتمعية ، التشريعات ، وآخرها كان التمكين الإقتصادى . 
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