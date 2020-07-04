النائبة سولاف درويش : المرأة المصرية حصدت 4 مكاسب بعد ثورة 30 يونيو .. فيديو

قالت النائبة سولاف درويش ، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية كانت أسوأ فترة عاشتها مصر .





وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال استضافتها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج ست الستات عبر فضائية صدى البلد ، أن الجيش المصرى درع الأمان والحصن المنيع لقوة وحماية الشعب المصرى.





وأشارت النائبة سولاف درويش ، إلى أن انتفاضة المرأة المصرية خلال ثورة 30 يونيو أثبتت قوة إرادتها ودعمها الكامل لمبادئ الحرية للشعب المصرى .





ولفتت وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن مكاسب المرأة المصرية بعد ثورة 30 يونيو لا تعد ولا تحصى ، مشيرة إلى أنه تم حصد 8 حقائب وزارية للمرأة المصرية .





وتابعت النائبة سولاف درويش ، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، أن المرأة المصرية اكتسب 4 دعائم رئيسبة بعد ثورة 30 يونيو أولها كان تمكين المرأة وتجهيزها للقيادة ، الحماية المجتمعية ، التشريعات ، وآخرها كان التمكين الإقتصادى .