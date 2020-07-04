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أخبار العالم

هل يعاود الأخضر الانخفاض.. ما سبب تراجع أسعار الدولار في لبنان؟

السبت 04/يوليه/2020 - 06:29 م
الدولار
الدولار
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محمود نوفل
بعد أن لامس سعره 10 الآف ليرة لبناني عاد الدولار الأمريكي بالأمس الي إنخفاض طفيف لينخفض الى ما دون الـ8 آلاف في تداولات الامس، وخصوصا في فترة ما بعد الظهر.

وأرجع محللون في تصريحات صحفية لهم وفق ماتداولته صحيفة "الجمهورية" اللبنانية ذلك الإنخفاض الي ثلاث عوامل جميعها ادي اي ضخ المزيد من الدولار الأمريكي في السوق المصرفي اللبناني.

وذكر المحللون ان العامل الأول يتمثل في بدء عودة اللبنانيين عبر المطار ولديهم دولارات ارادوا تحويلها، إما للانفاق وإما لتسديد قروض مصرفية بالليرة، حيث الوقت مناسب بالنسبة لهم لتسديد القرض بمبلغ زهيد بالدولار.

وقالوا ان العامل الثاني هو الاعلان عن آلية لتزويد المصارف بدلًا من الصرافين بالدولارات، الامر الذي دفع التجار الذين يطلبون الدولار الى التريث.

وفيما يتعلق بالعامل الثالث فقد اوضحوا انه يتعلق بـ"مافيا" تجارة الدولار، والتي قد تكون استفادت من هذا المناخ المستجد وأوقفت الطلب مؤقتا على الدولار للمساهمة بهبوطه اكثر، تمهيدًا لجمعه على سعر منخفض من السوق.
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