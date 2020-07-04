اجتماعات لجان مجلس النواب غدا.. استكمال مناقشة قانون الإجراءات الضريبية الموحد والتمكين الاقتصادي للمرأة وصندوق الوقف الخير ومعالجة الفجوات الإنجابية

الخطة والموازنة تناقش إجراءات الحكومة التقشفية في ظل جائحة كورونا

التشريعية تستعرض اتفاقية التمكين الإقتصادي للمرأة مع كندا

طاقة البرلمان تناقش 6 مشروعات قوانين للتعاقد مع شركات البترول

الشئون العريبة تناقش ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الافريقية المطلة على البحر الأحمر

اللجنة الدينية تناقش مشروع قانون صندوق الوقف الخيري

معالجة الفجوات الإنجابية ..محور مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان

الإدارة المحلية تواصل مناقشة قانون التخلص من البرك والمستنقعات









تبدأ صباح غد اللجان النوعية بمجلس النواب مناقشة العديد من الموضوعات الهامة، وعلى رأس الأجندة يأتي مناقشة مشروع الحكومة للارتقاء بجودة ودقة برامج الأداء، وفيما يلي عرضا لأهم موضوعتها.









تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعا برئاسة د حسين عيسى، غدا الأحد، اجتماعا لاستكمال صياغة مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.









ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما تعقد اللجنة اجتماع بعد غدا الاثنين لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في ملحق (3) للتقرير الأول عن مشروع موازنة السنة المالية 2020/2021 طبقا لنظام موازنة البرامج والأداء والمعنونة باسم "التوصيات المتعلقة بالارتقاء بجودة ودقة موازنة البرامج والاداء" فيما يخص المواضيع الآتية: إدراج موازنة البرامج والاداء على منظومة الـ GFMI و استكمال المصفوفة المقدمة وإعداد نموذج موحد للتقارير الربع سنوية والختامي للعام المالي الجاري.









كما يناقش الاجتماع ايضا الارتقاء بمستوى مؤشرات قياس الأداء بموازنة البرامج والأداء و خطة الحكومة لتحديد أولويات موازنة العام المالي 2020/2021 في ظل جائحة كورونا ووجوب تواجد موازنة تقشفية وموازنة أولويات.









فيما تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمجلس النواب، غدا الاحد، برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٦٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع التمكين الإقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٠.









بينما تعقد لجنة الطاقة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، غدا الأحد، اجتماع لمناقشة 6 مشروعات قوانين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع شركات.









وجاءت المشروعات كالآتي:









1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة شل اكسبلوريشن أند برودكشن (93) بي. في وشركة مبادلة بتروليوم (بلوك البحر الأحمر 4) ذات نطاق محدود المحدودة وشركة ثروة للبترول ش.م.م للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 4 بالبحر الأحمر ج.م.ع.





2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة شل اكسبلوريشن اند برودكشن (93) بي في وشركة ثروة للبترول ش.م.م للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 3 بالبحر الأحمر ج.م.ع.

3-مشروع قانون مـــــقدم من الحكومـة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بيبي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة ثروة للبترول اس ايه أي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال السلوم البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع.





4-مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة توتال إي أند بيإيجيبت أوف شور ويستيرن ديزرت بي . في . وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة كوفبك (ايجيبت) ليمتد وشكة ثروة للبترول أس . أيه . أي . للبحث عن الغاز و الزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رأس كنايس البحرية بالبحر الأبيض المتوسط ج. م. ع.





5-مشروع قانون مـــــقدم من الحكومـة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز بي بي تي إي. إل تي دي وشركة ثروة للبترول أس. أيه. إي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الضبعة البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع.





6-مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 131 لسنة 2014 في منطقة شرق أبو سنان بالصحراء الغربية ج. م. ع.





فيما تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان، غدا الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (181) لسنة 2020 بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الافريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 6/1/2020.





وتناقش اللجنة ثلاث طلبات إحاطة مقدم للسادة وزيري الخارجية والبترول مقدمة من السيدة النائب شادية خضير، بشأن عدد الدول العربية المشاركة في شركات البترول على مستوى جمهورية مصر العربية ومدى االستفادة من مشاركة هذه الدول والتعاون المصري العربي وعن مدى استغلال خبرة الدول للبحث عن البترول، وطلب احاطة من النائب أشرف رحيم، بشأن دور وزارة البترول في التعاون مع الدول العربية في مجال البترول وهل يوجد شركات مشتركة بين مصر والدول العربية.





وتتم مناقشة أيضا طلب الاحاطة المقدم من النائب أشرف رحيم، بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية للحفاظ على حقوق مصر في غاز البحر المتوسط وعن التنسيق المصري العربي في هذا الصدد.





وتناقش اللجنة يوم الاثنين المقبل، طلبي إحاطة مقدمة للسادة وزراء الخارجية و الشباب من السيد النائب أحمد فؤاد أباظة، بشأن تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الرياضة، وأهمية تمكين الشباب على جميع المستويات وضرورة إقامة األنشطة الشبابية والرياضية في الدول العربية، ودور العـالم الرياضـي فـي تحقيـق التنسـيق والتكامـل والتعـاون والتـرابط بـين الـدول العربيـة فـي المجـال الرياضي انطلاقا من تمركزات العمل العربي المشترك.





وتناقش اللجنة طلبي احاطة مقدمة وزراء الخارجية والشباب من السيدة النائبة سحر صدقي، بشأن الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول العربية والأنشطة الرياضية المشتركة لما لها من دور كبير في زراعة الثقة بالنفس وتقوية البدن والقضاء على وقت الفراغ وتكوين علاقات جيدة مع الآخرين وهي المجال التي توحدت فيه كافة دول العالم وشعوبها في ممارستها والتنافس الشريف فيها.





كما تناقش اللجنة أيضا طلب احاطة قدمه النائب مهدي العمدة، طلب بشأن عدم تفعيل االتفاقيات والبروتوكولات الرياضية الموقعة بين مصر والدول العربية لزيادة الترابط والمحبة التأخي بين الشباب العربي وبعضه وفي ذلك تبادل للثقافات والعادات والأعراف المختلفة، مما يؤثر على الأنشطة الرياضية المشتركة التي تكون عالقات جيدة بين شعوب تلك الدول وبعضها.





بينما تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف غدًا الأحد برئاسة الدكتور اسامة العبد مشكلة تعيين خطباء المساجد المكافأة وتحسين أوضاعهم المادية من خلال طلبات إحاطة مقدمة من النواب : محمد عمارة ، والدكتور أحمد العرجاوي ، و ممدوح مقلد ، ووعبد الباقي تركيا ومصطفى كمال.

كما تفتح اللجنة ملف بعض المساجد التي تعاني الإهمال وعدم الإحلال والتجديد من خلال طلبين إحاطة مقدم من النائب سمير رشاد بخصوص مسجد الشيخ إبراهيم مسجد أطسا البلد ، ومسجد السلام بقرية دلقام شرق سمالوط بمحافظة المنيا.





وتناقش اللجنة بعد غدًا الإثنين مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.





ومن جانب آخر تناقش لجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور محمد العماري غدًا الأحد قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٦٢ لسنة ٢٠٢٠ بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر والموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٠.



