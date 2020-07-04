حكاية طارق النهري من التمثيل والشهرة إلى التجمهر وحيازة أسلحة نارية تنتهي بالسجن المشدد 15 سنة.. اتهم في حرق المجمع العلمي وإثارة الشغب عام 2011

طارق النهري.. اجهزة الأمن ألقت القبض عليه فى أبريل 2012

-اتهم بمقاومة السلطات والحريق العمد وإتلاف وتخريب ممتلكات عامة

- تعطيل مرافق عامة حيازة أسلحة بيضاء

-النيابة اخلت سبيله بكفالة مالية على ذمة التحقيقات

-في يونيو 2017 القى القبض عليه مرة اخرى لإعادة إجراء محاكمته

-عاقبته المحكمة غيابيا بالسجن المؤبد

أثار الممثل والمخرج طارق النهرى جدلا واسعا بسبب أحداث مجلس الوزراء، واتهم بالمشاركة في حرق المجمع العلمي، وشوهد حاملا سلاحا خلف شجرة.





قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم المشدد 15 عاما الصادر بحق المتهم طارق النهري بعد تسليم نفسه في قضية أحداث مجلس الوزراء.





كما قضت المحكمة بتأييد حكم المشدد 15 عاما لـ 9 متهمين آخرين، وايدت الحكم بالسجن 10 سنوات فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى.





فى أبريل 2012، ألقت قوات الأمن القبض على الفنان طارق النهرى، بسبب التورط فى أحداث مجلس الوزراء عام 2011، وأمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، وانتشرت حينها صورة له حاملا سلاحا ناريا ويطلق النار من وراء شجرة، وقال عنه إنه كان مسدس صوت.





وفى يونيو 2017، تم القبض على "النهرى" وعرضه على نيابة وسط القاهرة، وتقرر حينها إعادة إجراء محاكمته فى جلسة 7 أغسطس 2017، وحين جاء موعد الجلسة، أمرت محكمة الجنايات بضبط وإحضار "النهرى" بعد تغيبه عن حضور جلسات القضية.

نرصد 10 معلومات عن الفنان طارق النهرى...

هو طارق النهري حازم حسن.

ممثل ومخرج مصري من مواليد القاهرة عام ١٩٥٢.





تخرج في كلية التجارة من جامعة أسيوط، ثم في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام ١٩٨٧.





حصل على لقب الممثل الأول في مسابقة الوجوه الجديدة بالإسكندرية عام ١٩٧٣.





بدأ حياته ممثلًا في التليفزيون، ثم قام بإخراج مجموعة أغنيات وعدة أفلام مثل (الغاضبون)، (الكاشي ماشي)، (لو كان دا حلم).

كتب سيناريوهات للعديد من الأفلام والسهرات التليفزيونية منها (الأب الثائر) و(الشجعان).

عمل فى مسرحيات (حظ نواعم) و(الغبي وأنا).

شارك في عشرات الأعمال والتي من أبرزها (الشوارع الخلفية، الطريق إلى إيلات، الكرنك، خاتم سليمان).

شارك في الحياة السياسية في ثورة يناير وتواجد مع الشعب في ميدان التحرير.





تم اتهامه بالمشاركة في حرق المجمع العلمي والحكم عليه بالمؤبد ولكن تم إطلاق سراحه.





كانت المحكمة عاقبت طارق النهرى غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية، إضافة الى معاقبة باقى المتهمين مابين السجن المؤبد والمشدد 5 و10 و15 سنه وباقى المتهمين، هم حسين عبد الراضى محمد سليم "محبوس" وأشرف غريب أمين بركات "محبوس" وعبد المحسن محمد البسيونى هلال "محبوس"، عبد الناصر محمود محمد "محبوس"، وطارق يحيى محمد رمضان "محبوس" حدث، أحمد عزت محمد عبده "محبوس" حدث، أحمد جمال محمد أحمد "محبوس"، وسعيد محمد نجدى مرسى "محبوس" وثروت غريب جابر شديد "محبوس" ، وياسر سيد عطية "محبوس"، ومحمد محمد على محمد "كفرج "حدث، وحسين عبد الرحيم محمد عبد الرحيم "محبوس" ، ومحمد فوزى توفيق عبد الرحمن "محبوس" ، وعماد الدين أحمد إبراهيم "محبوس" ، وسامح عبد الرازق مبروك "مفرج" ، وأحمد عاطف أبوضيف حمدان "محبوس" ، وإسلام حنفى شحاته عبد الفتاح "محبوس" ، ومحمود حمدى عارف "محبوس" وجميل ناصف منير غبريال "مفرج "، سمر محمد سعد أبوالمعاطى "مفرج" ، ومحى صلاح محمد إبراهيم "محبوس"، ومحمد عيد الغريب إبراهيم "محبوس"، وأحمد محمد محمود إبراهيم "مفرج" ، والعمارى عبد الناصر محمد "مفرج" ، وعلى مصطفى على "مفرج" ، وهدير فاروق عبد العزيز" "مفرج" ومحمد شكرى عبد ربه عبد السميع "محبوس" ، وخالد عبد العاطى محمد عبد الفتاح "مفرج" ، ومصطفى إبراهيم محمد السيد "محبوس" وايهاب محمود حمزة أحمد "محبوس" ، وأحمد ماهر أبوزيد سيد "مفرج" ، ومحمد عبد العال ربيع كامل "محبوس" والقى القبض عليهم واخلى سبيل 11 متهم واستمرار حبس 22 اخرين.





كانت النيابة احالت المتهمين الى محكمة الجنايات لانهم في غضون شهر سبتمبر 2011 بدائرة قسم السيدة زينب قاموا بتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، إضافة عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.





وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل. كما أنهمتهم النيابة فى اشعال المولوتوف مما نتج عنه الاضرار والتلفيات المبينه بالاوراق واحرز ادوات واخرين سبق الحكم عليهم مما تسبب الاعتداء على الاشخاص .

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.