استبدل إطارات سيارتك علي الفور عند وصولها لهذا اللون



كما نعلم ان الإطارات هي احد الأجزاء الرئيسية التي تساعد السيارة في عملية السير و هي تعمل على حمل وزن السيارة بالكامل وهي مثل أي جزء في السيارة يمتلك عمرا افتراضيا لا يجب أن يتخطاها حتى لا يعرض سلامة السيارة للخطر.





وينتهي العمر الافتراضي للإطارات بعد قطع مسافة 50 ألف ميل لكن هناك عدد من العوامل تتحكم في عمر الإطار وتقوم باتلافه سريعًا، ومنها عدم فحص ضغط الهواء داخل الإطار بانتظام، والقيادة السيئة، وعدم ضبط زوايا الإطارات، والاشعة فوق البنفسجية التي تضره.





مادة أسود الكربون هي التي تصبغ الإطارات وتجعل لونها أسود، لكن مع مرور الزمن تفقد هذه المادة الكيميائية خواصها ولونها، لذلك يتحول الإطار من اللون الأسود إلى الرمادي وهي دلالة على انتهاء صلاحيته و يجب تغييره على الفور لان عدم تغييره يهدد امنك وسلامتك و سلامة سيارتك لذلك لا تتردد في تغييره.



الأشعة فوق البنفسجية تؤثر على الإطارات وتؤدي إلى تآكله وتفقده صلابته وقوته وتعمل على إتلافه، لذا تضيف الشركات المصنعة للإطارات إلى المكونات التي يصنع منها الإطار مادة كيميائية تسمى “أسود الكربون” تعمل على حمايته من الأشعة فوق البنفسجية حيث تمتصها وتحولها إلى حرارة عادية يمكن تحملها.