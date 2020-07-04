صلاح فوزي: لا يجوز الجمع بين عضوية النواب والشيوخ دستوريا.. فيديو

قال صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، تعليقا على تحديد موعد انتخابات مجلس الشيوخ اليوم، إنه يرى ان المادة 252 من الدستور نصت على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ وتلك المادة تكررت في قانوني مجلس النواب والشيخ .





وأضاف فوزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الاحكام تدور مع الحكمة وليس العلة ومجموع النصوص يجب ان تفسر بعضها بعضا ".





وتابع :" هناك بعض المواد بحاجة إلى إزاحة ما بها من أي غموض".





وأكمل، أنه إذا أراد أحد نواب البرلمان الترشح لعضوية مجلس الشيوخ يمكن الطعن عليه.



